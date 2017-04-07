СБ ООН проведет заседание в связи с ракетным ударом США в Сирии - источник

ООН, 7 апр — РИА Новости. Совет безопасности ООН проведет в 11.30 (18.30 по Киеву) заседание в связи с ракетным ударом США в Сирии. Об этом сообщил РИА Новости источник в ООН.

Ранее Боливия потребовала созыва срочных консультаций СБ ООН в связи с ударом ВВС США по авиабазе в сирийском Хомсе. Эти действия, по мнению непостоянного члена совета, представляют серьезную угрозу международной безопасности.

Действия США, по мнению главы оборонного комитета Совета Федерации Виктора Озерова, можно рассматривать как акт агрессии США против государства-члена ООН. Озеров сообщил РИА Новости, что Россия потребует срочного созыва Совбеза ООН в связи с нанесением США ракетного удара по авиабазе в Сирии.

В ночь на пятницу США нанесли удар крылатыми ракетами с кораблей по аэродрому в Сирии Шайрат в провинции Хомс, бездоказательно утверждая, что с него была проведена химическая атака в провинции Идлиб. По данным Пентагона, всего были выпущены 59 ракет. Губернатор Хомса сообщил, что погибли семь человек: пятеро военных и двое гражданских из деревни, расположенной у авиабазы. По данным Минобороны России, двое сирийских военнослужащих пропали без вести, четверо погибли и шесть получили ожоги при тушении пожаров. Сирийские вооруженные силы заявили, что погибли десять сирийских военнослужащих.

Минобороны России также сообщило, что при ударе были уничтожены склад материально-технического имущества, учебный корпус, столовая, шесть находившихся в ремонтных ангарах самолетов МиГ-23 и радиолокационная станция. Корреспондент РИА Новости передал с места событий, что часть авиатехники, включая пять истребителей, уцелела, взлетно-посадочная полоса серьезно не пострадала, восемь ангаров разрушены вместе с техникой.