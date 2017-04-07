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    Удары "Томагавками" по Сирии нанесли эсминцы, гостившие в Одессе

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    Сирия: химатака в Идлибе и ракетный удар США (155)

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    По информации СМИ, удары нанесли эсминцы "Росс" и "Портер", которые участвовали в международных учениях "СиБриз", проводимых в Черном море в разные годы.
    Эсминец Росс на маневрах Си Бриз-2016
    Думская.net

    КИЕВ, 7 апр — РИА Новости Украина. Два американских эсминца ВМС США, которые выпустили 59 крылатых ракет "Томагавк" по сирийским объектам инфраструктуры, не раз заходили с визитами в Одессу, сообщает издание "Думская".

    США нанесли 59 ракетных ударов по сирийской авиабазе
    REUTERS Ford Williams/Courtesy U.S. Navy
    Авиаудары США по сирийскому аэродрому

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    "Речь о кораблях "Росс" и "Портер", которые участвовали в международных учениях "СиБриз", проводимых в Черном море в разные годы", — говорится в сообщении.

    В ночь на пятницу США нанесли удар крылатыми ракетами с кораблей по аэродрому в Сирии Шайрат в провинции Хомс, бездоказательно утверждая, что с него была проведена химическая атака в провинции Идлиб. По данным Пентагона, всего были выпущены 59 ракет. Губернатор Хомса сообщил, что погибли семь человек: пятеро военных и двое гражданских из деревни, расположенной у авиабазы. По данным Минобороны России, двое сирийских военнослужащих пропали без вести, четверо погибли и шесть получили ожоги при тушении пожаров. Сирийские вооруженные силы заявили, что погибли десять сирийских военнослужащих.

    Думская.net
    Эсминец Porter в одесском порту

    Минобороны России также сообщило, что при ударе были уничтожены склад материально-технического имущества, учебный корпус, столовая, шесть находившихся в ремонтных ангарах самолетов МиГ-23 и радиолокационная станция. Корреспондент РИА Новости передал с места событий, что часть авиатехники, включая пять истребителей, уцелела, взлетно-посадочная полоса серьезно не пострадала, восемь ангаров разрушены вместе с техникой.

    Думская.net
    Шахтные пусковые установки Porter

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