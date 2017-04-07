Менее половины выпущенных по сирийской базе ракет достигли цели - МО РФ

КИЕВ, 7 апр — РИА Новости Украина. Только 23 ракеты с эсминцев ВМС США долетели до сирийской авиабазы Аш-Шайрат, где упали остальные 36 — неизвестно, заявил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

"Седьмого апреля в период с 3.42 до 3.56 мск (совпадает с киевским — Ред.) из акватории Средиземного моря в районе о. Крит с двух эсминцев военно-морских сил США ("Росс" и "Портер") был нанесен массированный ракетный удар 59 крылатыми ракетами "Томагавк" по сирийской авиабазе "Аш-Шайрат" (провинция Хомс). По данным российских средств объективного контроля, до сирийской авиабазы долетело всего 23 ракеты. Место падения оставшихся 36 крылатых ракет неизвестно", — сказал он.

Конашенков подчеркнул, что в результате удара уничтожен склад материально-технического имущества, учебный корпус, столовая, шесть находившихся в ремонтных ангарах самолетов Миг-23, а также радиолокационная станция.

В ночь на пятницу президент США Дональд Трамп сообщил, что распорядился нанести ракетный удар по аэродрому в Сирии, с которого якобы была проведена химическая атака. Пентагон заявил, что целью ракетного удара был аэродром Шайрат в провинции Хомс. Сообщается, что удар нанесен крылатыми ракетами, базирующимися на кораблях ВМС США. По данным Пентагона, всего было выпущено 59 ракет.

При этом ранее глава МИД Сирии Валид Муаллем заявил, что сирийские правительственные войска никогда не применяли и не намерены применять химическое оружие против мирных граждан и против террористов.