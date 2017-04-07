Запад и Украина: у кого фига в кармане? Эксперты подвели итоги недели

Евгений Стримов, РИА Новости Украина

Мир входит в состояние турбулентности, судьбу Украины и Сирии будут решать в Москве 12 апреля, а олигархи еще не сделали окончательного выбора в украинской политике. Об этом и многом другом говорили во время традиционного пятничного заседания клуба политологов в редакции РИА Новости Украина.

"Большой шаг к импичменту Трампа"

Взаимопроникновение внутренних повесток крупнейших актеров мировой политики настолько велико, что непосредственно сразу сказывается на украинской внутренней повестке, заявил политолог, директор Фонда гуманитарных стратегий Михаил Павлив. По его словам, американская внутренняя повестка влияет на то, что происходит в Украине, внутренняя повестка в РФ определяет многие события в Украине, то же самое можно говорить о европейских игроках.

"По моему глубокому убеждению, произошедшее в Сирии связано с событиями в РФ, и сюда же вписывается получение Украиной транша МВФ, пирровой победы украинской власти в виде либерализации визового режима, борьба разных ветвей власти, агентов влияния за антикоррупционные органы. …, вопросы обязательств, которые связаны с новым траншем МВФ. Это все переплетенная общая повестка", – считает эксперт.

Ракетный удар со стороны в США в Сирии он назвал следствием внутренней американской повестки, которая "очень проста".

"Вождь и олицетворение новой волны мировой политики, Дональд Трамп, сцепился в смертельной схватке с действующим американским истеблишментом. Его нельзя аффилировать ни с республиканцами, ни с новыми американскими националистами, ни с классическим реднеками. Это новая волна. Цель этой схватки для Трампа и приближенных к нему людей – сохранение, укрепление власти. А для его оппонентов – импичмент Трампа", – сообщил Павлив.

Он добавил, что удар в Сирии – "очень большой шаг к импичменту Трампа" и допустил, что это была "провокация, "подстава" ковбоя Трампа – работа его оппонентов".

При этом политолог уверен, что президент Сирии Башар Асад не имеет отношения к химической атаке в Идлибе, но "Трамп неуклюж в мировой политике и отдал команду, которая вполне может стать началом его конца".

В мире произошел "эффект домино"

Ракетный удар в Сирии запустил целый ряд процессов, словно "эффект домино", отметил Михаил Павлив: Европа усилила контроль на границе, "поскольку поняли, что эскалация в Сирии – это увеличение беженцев". РФ вышла из "меморандума о ненападении", также Кремль прямым образом назвал это агрессией против независимого государства.

"Процессов будет запущено масса – и по исламистской линии, и по мейнстримовой. Провокация удалась, и удалась на славу", – заявил политолог.

Отдельно он оценил решение Европарламента о либерализации визового режима с ЕС для Украины.

"Это абсолютно политическое действие. Украинцам, обывателям, от этого ни холодно, ни жарко…. В долгосрочной и даже среднесрочной перспективе либерализация визового режима грозит Украине достаточно тяжелыми проблемами", – сообщил эксперт, добавив, что в Европе гарантирован рост нелегальных мигрантов, что еще больше снизит имиджевые оценки Украины.

"Это еще один кирпичик в образ Украины как несостоявшегося государства…. Это такой размен, как остров Манхеттен продали за стеклянные бусики", – сказал Павлив.

Эпоха клиповой политики

В целом же происходящее в мировой повестке дня политолог назвал большой шахматной доской, и мы снова оказываемся в ее эпицентре.

"Но доска шахматная, а игра – в "Чапаева". Клиповое мышление – это уже не фактор восприятия информации, не способ коммуникации в обществе. Клиповое мышление стало базисом клиповой политики. Клиповая политика это классический критерий пост-демократии. Мы сейчас живем в период пост-демократии, когда демократические институты не работают. Информационное общество сделало страшную вещь: люди перестали критически воспринимать информацию и утратили инструменты для критической оценки. Даже если бы хотели", – заявил эксперт.

Даже реальные эксперты, продолжил он, с трудом продираются через весь этот поток информации, и чаще всего, если спросить у реального эксперта о прогнозе, он, скорее всего, откажется, потому что горизонт прогноза, как и горизонт планирования, очень сильно сократился – это следствие как раз клиповой политики.

"И она правит бал в лице новых политиков. Трамп – это классический клиповый политик. Мари Ле Пен, Фийон, Макрон – это клиповые политики. И в Украине вызревает целое поколение этих клиповых политиков. Это все проявления одного процесса – большая-большая международная борьба за передел сфер влияния", – сказал политолог.

При этом, считает он, с этой провокацией в Сирии мы вступили в период мировой турбулентности, которая затронет и Украину: "тем более, что у нас на майско-июньский период намечается также приличный период турбулентности для власти".

Судьбу Украины решат без нее?

Политический аналитик Дмитрий Корнейчук напомнил, что на 12 апреля намечена "достаточно серьезная встреча" в Москве между главой Госдепа Тиллерсоном и главой МИД РФ Лавровым, где на повестке будут стоять два ключевых вопроса: Сирия и Украина (в частности, выполнение минских соглашений).

"Если судить по последним месседжам со стороны Госдепа, то Вашингтон наконец-то сформулировал свою позицию по Украине. И позиция достаточно четкая: Украина все же должна выполнять минские договоренности", – отметил эксперт.

В связи с тем, что позиция США наконец-то четко сформулирована, появилась тема для предметного разговора в Москве, продолжил Корнейчук.

"И я думаю, что там примут определенные, достаточно важные решения…. Понятно, что Америка не будет выступать официальным гарантом выполнения Украиной минских договоренностей, но скорее всего, США возьмет на себя роль неофициального давления на Киев", – сказал аналитик, добавив, что никто уже Порошенко прикрывать не собирается.

В связи с тем, что встреча должна быть достаточно предметная, и США, и РФ готовятся к некому джентльменскому соглашению, касающемуся как Сирии, так и Украины, прогнозирует Корнейчук.

Отдельно он отметил, что США не пошло на открытую конфронтацию с РФ по сирийскому вопросу (в частности, предупредили заранее о ракетном ударе по военной базе в Сирии), поэтому, "скорее, идет речь и торгах", в которых обе стороны пытаются упрочить свои позиции.

Что Запад приготовил для Украины

Общая концепция Запада по Украине выглядит достаточно просто, заявил Дмитрий Корнейчук: "Петр Алексеевич, пора платить по счетам. Мы два с половиной года слушали историю, почему вы не можете выполнять "Минск". Пришло время все-таки за свои слова отвечать".

"В этом русле Запад действует методом кнута и пряника. Пряник мы уже получили – это транш МВФ (правда, он уйдет в счет оплаты долга уже в этом году), также американцы продавили продажу земли в Украине в этом году – один из ключевых вопросов для американских транснациональных корпораций. Но формально это выглядит как бонус для Порошенко. А поскольку Украина хочет получить еще $4,5 млрд траншей, то Америка ставит позицию: "Сначала выполнение минских соглашений, а дальше вы получите транш", – сообщил политаналитик.

Также есть позиция Европы, "тоже достаточно жесткая в последнее время", тоже пряник с кнутом, добавил политолог. При этом "пряник" Украина уже получила – это принятое Европарламентом решение о безвизе и выделение 600 миллионов евро транша от европейской комиссии.

"Либерализация визового режима: Европа протянула одну руку Украине, а вторую пока держит за спиной. Потому что решение Европарламента является первичным, а дальше его должен утвердить совет министров ЕС. Где ключевую роль играют Германия и Франция. И тут мы видим ультиматутм для Порошенко от Меркель и Олланда: сначала прогресс в выполнении минских договоренностей, а дальше – безвизовый режим и, возможно, выделение макроэкономических траншей", – заявил эксперт, отметив, что, если прогресса не будет, найдется много поводов не утвердить безвиз Украине.

"Нынешние рейтинги делигитимизируют власть"

Говоря о внутренней повестке в Украине, Корнейчук сообщил, что большая часть населения страны хочет выборов, в том числе оппозиционные партии, но здесь важно понимать психологию президента Порошенко: "он, как бизнесмен, понимает, что лучше удержать в руках то, что есть".

"У Порошенко все хорошо. У него – самая большая фракция. У него есть "Народный фронт", который значительно снизил свои аппетиты. … Это проект с минусовым рейтингом, поэтому они до последнего будут держаться за эту коалицию. И Порошенко будет продавливать через них все, что ему нужно", – заявил политаналитик.

А политолог, руководитель аналитического Центра "Третий сектор" Андрей Золотарев привел конкретные цифры.

"У президента и БПП рейтинг – 5%. Они боятся обнародовать эту цифру. Рейтинг 5-7% – текущий рейтинг президента и БПП. Почему не обнародуют? Банальная причина – такие цифры делигитимизируют власть как таковую. И Верховную Раду, и президента, и партии нашего политического картеля", – сказал эксперт.

Политолог также прокомментировал ситуация вокруг отношений президента Порошенко с украинскими олигархами.

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"Что касается Фирташа и Коломойского… Очевидно, Порошенко продолжает свой вариант олигархической реструктуризации. Естественно, направленной на то, чтобы в стране остался только один олигарх. Вопрос в другом: сработает ли эта нехитрая, дешевая винницкая тактика: придушить, отпустить, дать какой-то "ништяк", поманить пряником, чтобы не сбилась олигархическая фронда, ибо Петр Алексеевич прекрасно помнит, чем это все заканчивается. Для меня это ключевой вопрос – какой выбор сделают олигархи. Это вопрос ближайших месяцев", – сообщил Андрей Золотарев.