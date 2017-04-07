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    Жертвами химатаки под Идлибом стали 84 человека, 545 ранены - ВОЗ

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    Сирия: химатака в Идлибе и ракетный удар США (150)

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    По данным Всемирная организация здравоохранения, число жертв химической атаки в сирийском городе Хан-Шейхун (провинция Идлиб) достигло 84, пострадали 545 человек.
    Химатака в Алеппо
    Press TV

    КИЕВ, 7 апр — РИА Новости Украина. Всемирная организация здравоохранения сообщила в пятницу, что число жертв химатаки в сирийском городе Хан-Шейхун (провинция Идлиб) достигло 84, пострадали 545 человек.

    Дональд Трамп
    REUTERS Kevin Lamarque
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    "Вот цифры, которые мы получили от нашего офиса, от управления здравоохранения в Идлибе: 84 жертвы, 545 раненых", — заявил на пресс-конференции пресс-секретарь ВОЗ Тарик Язаревич. По его данным, 27 из погибших — дети.

    Нацкоалиция оппозиционных и революционных сил Сирии (НКОРС) заявила во вторник о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан Шейхун провинции Идлиб и 200 раненых. Вину за атаку оппозиционеры возложили на правительственные войска Сирии. Сирийская армия со своей стороны обвинила в атаке террористов. Расследованием инцидента уже занялись ООН и Организация по запрещению химического оружия, однако пока они не публиковали каких-либо выводов о возможных виновниках произошедшего.

    Президент США Дональд Трамп возложил ответственность за химатаку в контролируемой сирийской оппозицией провинции Идлиб на президента Башара Асада. Минобороны РФ, в свою очередь, сообщило, что сирийская авиация нанесла удар в районе окраины населенного пункта Хан-Шейхун в провинции Идлиб по складу боеприпасов террористов, где находились арсеналы с химоружием, которое доставлялось в Ирак. 

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    Президент Сирии Башар Асад ранее заявлял, что сирийское правительство не применяло оружие массового поражения, включая химическое оружие. Запасы химоружия были успешно вывезены из Сирии, в январе 2016 года ОЗХО объявила о полной ликвидации химического арсенала страны. За химическое разоружение Сирии организация получила в 2013 году Нобелевскую премию мира.

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