В очередь... ЕП одобрил безвиз для Украины

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина



ЕП дал добро, но не все так просто

В четверг во время заседания Европарламента в Страсбурге евродепутаты проголосовали за предоставление гражданам Украины права на въезд в ЕС без виз.

"Поступила новость, что 521 голос в Европейском парламенте "за" безвизовый режим с Украиной", — сообщил глава государства Петр Порошенко в ходе 10-го Киевского форума по безопасности.

По словам главы МИД Украины Павла Климкина, голосование за "безвиз" важно для будущего украино-европейских отношений.

"Это очень важный момент для всех украинцев, для меня лично. Это будет настоящая точка в Европарламенте… Я уверен, что сегодня будет голосование, которое будет голосованием по Украине и для Украины, голосованием относительно Европы и для Европы, и голосованием относительно нас вместе", – сказал он журналистам в четверг в Киеве.

Напомним, перед этим 5 апреля в Страсбурге за это высказалось большинство выступивших парламентариев. Дебаты продолжались до позднего вечера. Традиционно ультраправые и ультралевые выступали против — они обращали внимание на высокий уровень коррупции, постоянные политические скандалы, однако, их голосов оказалось недостаточно, чтобы заблокировать решение.

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Как заявляла специальная докладчица ЕП Мария Габриэль, Украина выполнила все требования ЕС и "даже превзошла ожидания". "Мы вновь подтверждаем принцип, что каждая страна, которая соответствует критериям, изложенным Европейской комиссией, должна извлечь выгоду из отказа от виз для ее граждан. Теперь дело за Советом ЕС", — сказала парламентарий.

Однако процедура принятия решений ЕС по безвизу достаточно сложная и теперь дело за Советом ЕС.

После положительного голосования в Европарламенте украинский безвиз должны будут повторно рассмотреть представители стран-членов ЕС (COREPER) и одобрить в Совете министров ЕС. Только после этого решение подпишет президент Европарламента и представитель председательствующей страны (Мальта).

Затем решение опубликуется в официальном вестнике ЕС (этот этап обычно занимает до недели, но срочные решения публикуют на следующий день). Наконец, решение вступит в силу лишь через 20 дней после публикации.

То есть, при положительных голосованиях безвиз для Украины должен вступить в силу не раньше июня.

Что даст

Ранее сообщалось, что в результате переговоров между представителями Европарламента, Совета Евросоюза и Еврокомиссии была достигнута предварительная договоренность об условиях предоставления безвизового режима для граждан Украины. Украинцы получат возможность "въезжать в ЕС на 90 дней в каждый 180-дневный период с деловыми и туристическими целями, а также по семейным делам", сообщалось на сайте Европарламента.

Отмечалось, что для въезда на территорию ЕС гражданам Украины будет необходимо обязательно иметь биометрические паспорта.

Украинцы смогут въезжать без виз во все страны ЕС, исключая Ирландию и Великобританию. Однако, как и в случае с Грузией, безвизовый режим не дает гражданам Украины права на трудоустройство в странах ЕС. Если после введения безвизового режима будет зафиксировано резкое увеличение нелегальной миграции, он может быть быстро приостановлен.

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Безвизовая эпопея

Безвизовый режим украинские власти обещали последние два года чуть ли не каждый месяц. До 2014 года вопрос о безвизе оставался скорее теорией. Президент Петр Порошенко, придя к власти, обещал сделать его реальностью уже через год, однако просчитался.

Далее звучали сроки не позже 2015 года, а к концу года передвинулись сначала на первую половину 2016 года, а потом на вторую.

Еврокомиссар по политике соседства и расширению Йоханнес Хан в конце марта 2017 года выразил надежду, что безвизовый режим для граждан Украины вступит в силу до лета этого года — после завершения процедур принятия решений Советом ЕС и Европарламентом.

В то же время конкретных сроков, когда будет введен безвиз с Украиной, в ЕС не говорят. Камнем преткновения ранее называли необходимость согласовать механизм приостановки безвизового режима с третьими странами в связи с критической ситуацией по безопасности, которая сложилась из-за наплыва мигрантов.

Напомним, механизм приостановки действия безвизового режима на случай неконтролируемого притока мигрантов, который Совет ЕС выставил в качестве условия для отмены виз гражданам Грузии и Украины, вступил в силу в марте.

Согласно оговоренным правилам, приостановку безвизового режима может инициировать любая страна, входящая в ЕС, или Еврокомиссия.