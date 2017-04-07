Корабль ВМФ РФ направляется в район, откуда был нанесен удар по Сирии - ТВ

КИЕВ, 7 апр – РИА Новости Украина. Российский военный корабль в восточной части Средиземного моря направляется в район, откуда ранее с кораблей США был нанесен ракетный удар по сирийской авиабазе, сообщает телеканала Fox News.

"Конечный пункт назначения (корабля РФ) неизвестен", — отмечает телеканал.

В ночь на пятницу президент США Дональд Трамп сообщил, что распорядился нанести ракетный удар по аэродрому в Сирии, с которого якобы была проведена химическая атака. Официальный Дамаск и Москва отвергают эти обвинения. Пентагон заявил, что целью ракетного удара был аэродром Шайрат в провинции Хомс. Сообщается, что удар нанесен крылатыми ракетами, базирующимися на кораблях ВМС США. По данным Пентагона, всего было выпущено 59 ракет. В результате удара США по Сирии убиты семь человек: пятеро военных, двое гражданских из деревни, расположенной у авиабазы, сообщал губернатор провинции Хомс.

По данным Минобороны РФ, с 3.42 до 3.56 из акватории Средиземного моря в районе о. Крит с двух эсминцев военно-морских сил США ("Росс" и "Портер") был нанесен массированный ракетный удар 59 крылатыми ракетами "Томагавк" по сирийской авиабазе "Аш-Шайрат" (провинция Хомс). Эту же информацию ранее распространил Пентагон без уточнения места, откуда был нанесен удар. По данным российских средств объективного контроля, до сирийской авиабазы долетело всего 23 ракеты. Место падения оставшихся 36 крылатых ракет неизвестно.