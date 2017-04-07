Лавров: действия США в Сирии напоминают ситуацию с вторжением в Ирак

КИЕВ, 7 апр — РИА Новости Украина. Действия США в Сирии напоминают ситуацию с вторжением в Ирак, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Российский министр подчеркнул, что авиаудар США является "актом агрессии абсолютно под надуманным предлогом".

"Напоминает ситуацию 2003 года, когда США, Великобритания со своими некоторыми союзниками вторглись в Ирак, без согласия Совета безопасности, при грубейшем нарушении международного права", — сказал Лавров.

В ночь на пятницу президент США Дональд Трамп сообщил, что распорядился нанести ракетный удар по аэродрому в Сирии, с которого якобы была проведена химическая атака. Пентагон заявил, что целью ракетного удара был аэродром "Шайрат" в провинции Хомс. Сообщается, что удар нанесен крылатыми ракетами, базирующимися на кораблях ВМС США. По данным Пентагона, всего было выпущено 59 ракет.