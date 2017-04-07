наверх
07.04.201713:05
Курсы валют НБУ
  • EUR28.91- 0.09
  • USD27.10- 0.06
Рубрики
Ещё
    Россия

    Лавров: действия США в Сирии напоминают ситуацию с вторжением в Ирак

    Тема:

    Сирия: химатака в Идлибе и ракетный удар США (144)

    (обновлено: )33011
    По слова главы российского внешнеполитического ведомства, удар по Сирии напоминает ситуацию 2003 года, когда США, Великобритания с союзниками вторглись в Ирак, без согласия Совета безопасности.
    Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 7 апр — РИА Новости Украина. Действия США в Сирии напоминают ситуацию с вторжением в Ирак, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

    Дональд Трамп на инаугурации
    REUTERS Carlos Barria
    Трамп пошел на войну: США нанесли ракетный удар по Сирии

    Российский министр подчеркнул, что авиаудар США является "актом агрессии абсолютно под надуманным предлогом".

    "Напоминает ситуацию 2003 года, когда США, Великобритания со своими некоторыми союзниками вторглись в Ирак, без согласия Совета безопасности, при грубейшем нарушении международного права", — сказал Лавров.

    В ночь на пятницу президент США Дональд Трамп сообщил, что распорядился нанести ракетный удар по аэродрому в Сирии, с которого якобы была проведена химическая атака. Пентагон заявил, что целью ракетного удара был аэродром "Шайрат" в провинции Хомс. Сообщается, что удар нанесен крылатыми ракетами, базирующимися на кораблях ВМС США. По данным Пентагона, всего было выпущено 59 ракет.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Дмитрий Песков. Архивное фото
    Сирия: химатака в Идлибе и ракетный удар США
    "Торнадовцев" доставили в суд под охраной автоматчиков. Видео
    Дело "Торнадо": судный день
    Старший аналитик Международного центра перспективных исследований Ирина Ивашко.
    Безвиз наш? Европарламент сказал "да"
    Премьер-министр Украины Владимир Гройсман
    Хорошо, но мало. Украина получила транш МВФ