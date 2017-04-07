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    "Сигнал о решительных намерениях". Израиль поддержал удар США по Сирии

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    Сирия: химатака в Идлибе и ракетный удар США (132)

    (обновлено: )29503
    В заявлении администрации премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху говорится, что ракетный удар США по авиабазе в Сирии - "сильный сигнал", и его услышат в Тегеране и Пхеньяне.
    Израильский флаг
    RIA News Владимир Вяткин | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 7 апр — РИА Новости Украина. Израиль полностью поддерживает удар США по авиабазе в Сирии как "сильный сигнал" для Дамаска, который также должны услышать Иран и КНДР, передает агентство Франс Пресс.

    "Израиль полностью поддерживает решение президента (США Дональда) Трампа и надеется, что этот сигнал о решительных намерениях… будет понят не только в Дамаске, но и в Тегеране и Пхеньяне", — говорится в заявлении администрации премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

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    В ночь на пятницу президент США Дональд Трамп сообщил, что распорядился нанести ракетный удар по аэродрому в Сирии, с которого, по его словам, была проведена химическая атака. Пентагон заявил, что целью ракетного удара был аэродром Шайрат в провинции Хомс. Сообщается, что удар нанесен крылатыми ракетами с кораблей ВМС США. По данным Пентагона, всего было выпущено 59 ракет.

    Ракетный удар США по Сирии
    Скриншот
    Обнародовано видео ракетного удара США по военной базе в Сирии

    Командование сирийской армии решительно отвергало обвинения в свой адрес в химатаке в провинции Идлиб и возложило ответственность за химическую атаку на боевиков и их покровителей. Минобороны РФ сообщило, что сирийская авиация нанесла удар в районе окраины населенного пункта Хан-Шейхун в провинции Идлиб по складу боеприпасов террористов, где находились арсеналы с химоружием, которое доставлялось в Ирак. Расследованием инцидента уже занялись ООН и Организация по запрещению химического оружия, однако пока они не публиковали каких-либо выводов о возможных виновниках произошедшего.

    Как заявил в четверг министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем, сирийские правительственные войска никогда не применяли и не намерены применять химическое оружие против мирных граждан и против террористов. Запасы химоружия были успешно вывезены из Сирии, в январе 2016 года ОЗХО объявила о полной ликвидации химарсенала страны. За химическое разоружение Сирии организация получила в 2013 году Нобелевскую премию мира.

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