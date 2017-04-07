наверх
07.04.201708:32
Курсы валют НБУ
  • EUR28.91- 0.09
  • USD27.10- 0.06
Рубрики
Ещё
    В мире

    Сирийская оппозиция приветствовала ракетный удар США

    Тема:

    Сирия: химатака в Идлибе и ракетный удар США (132)

    (обновлено: )120
    Представитель оппозиции Ахмад Рамадан призывает Вашингтон лишить президента Сирии Башара Асада возможности проводить авианалеты. По его словам, коалиция надеется "на дальнейшие удары".
    Вид на район Хомса. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 7 апр — РИА Новости. Национальная коалиция сирийской оппозиции приветствовала ракетный удар США, который был осуществлен по сирийскому аэродрому в провинции Хомс, сообщило агентство Франс Пресс.

    "Коалиция приветствует этот удар и призывает Вашингтон лишить (президента Сирии Башара) Асада возможности проводить авианалеты. Мы надеемся на дальнейшие удары и на то, что это только начало", — сообщил агентству представитель оппозиции Ахмад Рамадан.

    Читайте также: Разговор Путина и Трампа: новый тон, Сирия и Украина

    Нацкоалиция оппозиционных и революционных сил Сирии заявила во вторник о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб и 200 раненых. Вину за атаку оппозиционеры возложили на правительственные войска Сирии. Командование сирийской армии решительно отвергло обвинения в свой адрес и возложило ответственность на боевиков и их покровителей.

    В ночь на пятницу президент США Дональд Трамп сообщил, что распорядился нанести ракетный удар по аэродрому в Сирии, с которого, по его словам, была проведена химическая атака. Пентагон заявил, что целью ракетного удара был аэродром Шайрат в провинции Хомс. Сообщается, что удар нанесен крылатыми ракетами с кораблей ВМС США. По данным Пентагона, всего было выпущено 59 ракет.

    Ракетный удар США по Сирии
    Скриншот
    Обнародовано видео ракетного удара США по военной базе в Сирии

    Командование сирийской армии решительно отвергало обвинения в свой адрес в химатаке в провинции Идлиб и возложило ответственность за химическую атаку на боевиков и их покровителей. Минобороны РФ сообщило, что сирийская авиация нанесла удар в районе окраины населенного пункта Хан-Шейхун в провинции Идлиб по складу боеприпасов террористов, где находились арсеналы с химоружием, которое доставлялось в Ирак. Расследованием инцидента уже занялись ООН и Организация по запрещению химического оружия, однако пока они не публиковали каких-либо выводов о возможных виновниках произошедшего.

    Как заявил в четверг министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем, сирийские правительственные войска никогда не применяли и не намерены применять химическое оружие против мирных граждан и против террористов. Запасы химоружия были успешно вывезены из Сирии, в январе 2016 года ОЗХО объявила о полной ликвидации химарсенала страны. За химическое разоружение Сирии организация получила в 2013 году Нобелевскую премию мира.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Рекс Тиллерсон. Архивное фото
    Сирия: химатака в Идлибе и ракетный удар США
    Заседание Европарламента в Страсбурге.
    Безвиз наш? Европарламент сказал "да"
    Сотни человек штурмовали "газетную арку" в Полтаве: кадры с места событий. Видео
    Протесты по-украински: "Арочный Майдан" в Полтаве
    Министр социальной политики Андрей Рева
    Хорошо, но мало. Украина получила транш МВФ