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    США заранее не проинформировали РФ об ударе в Сирии - СМИ

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    Сирия: химатака в Идлибе и ракетный удар США (123)

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    США нанесли удар по базе Шайрат в провинции Хомс, с которой, по их мнению, могли осуществляться химические атаки. По данным источников, о планах нанести удар США сообщили "ряду стран", но не РФ.
    Флаги США и России. Архивное фото
    RIA News Михаил Климентьев | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 7 апр — РИА Новости Украина, Алексей Богдановский. США не проинформировали заранее Россию об ударе в Сирии, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.

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    При этом, по его данным, США сообщили об ударе ряду других стран.

    Ранее сообщалось, что США нанесли удар по базе Шайрат в провинции Хомс, с которой, по их мнению, могли осуществляться химические атаки. Удар был нанесен крылатыми ракетами, базирующимися на кораблях ВМС США. Всего было выпущено более 50 ракет.

    Нацкоалиция оппозиционных и революционных сил Сирии (НКОРС) заявила во вторник о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан Шейхун провинции Идлиб и 200 раненых. Вину за атаку оппозиционеры возложили на правительственные войска Сирии. Сирийская армия со своей стороны обвинила в атаке террористов. Расследованием инцидента уже занялись ООН и Организация по запрещению химического оружия, однако пока они не публиковали каких-либо выводов о возможных виновниках произошедшего.

    Президент США Дональд Трамп возложил ответственность за химатаку в контролируемой сирийской оппозицией провинции Идлиб на президента Башара Асада. Минобороны РФ, в свою очередь, сообщило, что сирийская авиация нанесла удар в районе окраины населенного пункта Хан-Шейхун в провинции Идлиб по складу боеприпасов террористов, где находились арсеналы с химоружием, которое доставлялось в Ирак.

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    Президент Сирии Башар Асад ранее заявлял, что сирийское правительство не применяло оружие массового поражения, включая химическое оружие. Запасы химоружия были успешно вывезены из Сирии, в январе 2016 года ОЗХО объявила о полной ликвидации химического арсенала страны. За химическое разоружение Сирии организация получила в 2013 году Нобелевскую премию мира.

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