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    Руины иракского Мосула

    Тема:

    Военная кампания против "Исламского государства" (606)

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    Операция иракских военных и коалиции во главе с США по освобождению Мосула началась в октябре 2016 года, в ее ходе была освобождена восточная часть города.
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    До семидесяти процентов домов жителей западной части Мосула было разрушено в ходе ведения боевых действий против боевиков террористической группировки "Исламское государство", сообщил РИА Новости глава администрации города Хусейн Хаджим.

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    "На восточной стороне Мосула разрушениям подверглось до сорока процентов учреждений и до тридцати — домов граждан. В западной части Мосула разрушено около шестидесяти процентов учреждений и семьдесят процентов домов жителей", — заявил градоначальник.

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    По его словам, дороги и инфраструктура города в ходе боевых действий были разрушены на девяносто процентов.

    Операция иракских военных и коалиции во главе с США по освобождению Мосула началась в октябре 2016 года, в ее ходе была освобождена восточная часть города. В середине февраля премьер Ирака Хайдер аль-Абади объявил о начале операции по освобождению западной части.

    В марте правительственные силы заявили о полном окружении террористов ИГ в Мосуле и разрыве их коммуникаций с боевиками в Сирии. Иракские силовики заявили, что в настоящий момент взяли под контроль две трети территории западной части Мосула.

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