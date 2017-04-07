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    В мире

    Пентагон заявил, что предупреждал военных РФ перед ударом в Сирии

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    Сирия: химатака в Идлибе и ракетный удар США (129)

    (обновлено: )19510
    Представитель Пентагона утвердительно ответил на вопрос, было ли сделано предупреждение по установленным каналам связи, которые используются между военными РФ и США в Сирии для предотвращения конфликтов между собой.
    Пентагон
    flickr.com/David B. Gleason

    КИЕВ, 7 апр – РИА Новости Украина. США предупредили российских военных перед нанесением удара по базе сирийских ВВС, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы Пентагона.

    "Да", — ответил представитель ведомства на вопрос, было ли соответствующее предупреждение.

    Также он утвердительно ответил на вопрос, было ли сделано такое предупреждение по установленным каналам связи, которые используются между военными двух стран в Сирии для предотвращения конфликтов между собой.

    Флаг Ирака
    flickr.com/Bryan Jones
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    Представитель Пентагона отказался сообщить другие подробности контакта с российскими военными.

    Ранее сообщалось, что США нанесли удар по базе Шайрат в провинции Хомс, с которой, по их мнению, могли осуществляться химические атаки. Удар был нанесен крылатыми ракетами, базирующимися на кораблях ВМС США. Всего было выпущено более 50 ракет.

    Нацкоалиция оппозиционных и революционных сил Сирии (НКОРС) заявила во вторник о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан Шейхун провинции Идлиб и 200 раненых. Вину за атаку оппозиционеры возложили на правительственные войска Сирии. Сирийская армия со своей стороны обвинила в атаке террористов. Расследованием инцидента уже занялись ООН и Организация по запрещению химического оружия, однако пока они не публиковали каких-либо выводов о возможных виновниках произошедшего.

    Президент США Дональд Трамп возложил ответственность за химатаку в контролируемой сирийской оппозицией провинции Идлиб на президента Башара Асада. Минобороны РФ, в свою очередь, сообщило, что сирийская авиация нанесла удар в районе окраины населенного пункта Хан-Шейхун в провинции Идлиб по складу боеприпасов террористов, где находились арсеналы с химоружием, которое доставлялось в Ирак.

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    Президент Сирии Башар Асад ранее заявлял, что сирийское правительство не применяло оружие массового поражения, включая химическое оружие. Запасы химоружия были успешно вывезены из Сирии, в январе 2016 года ОЗХО объявила о полной ликвидации химического арсенала страны. За химическое разоружение Сирии организация получила в 2013 году Нобелевскую премию мира.

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