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    Сирийский источник подтвердил ракетный удар по авиабазе Шайрат

    Тема:

    Сирия: химатака в Идлибе и ракетный удар США (129)

    (обновлено: )21910
    Осведомленный источник в Хомсе подтвердил СМИ информацию о сильном ракетном ударе по авиабазе Шайрат, однако не стал уточнять, чтоименно попало под удар.
    Корабль ВМС США. Архивное фото
    CNN

    КИЕВ, 7 апр — РИА Новости Украина, Михаил Алаеддин. Авиабаза Шайрат (в 40 километрах от города Хомс) подверглась сильному ракетному удару, сообщил РИА Новости осведомленный источник в Хомсе.

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    "Нам поступила информация о сильном ракетном ударе по авиабазе Шайрат. Пока не понятно, что именно бомбили и чем. Но удары были очень сильные", — рассказал собеседник агентства.

    Ранее сообщалось, что США нанесли удар по базе Шайрат в провинции Хомс, с которой, по их мнению, могли осуществляться химические атаки. Удар был нанесен крылатыми ракетами, базирующимися на кораблях ВМС США. Всего было выпущено более 50 ракет.

    Нацкоалиция оппозиционных и революционных сил Сирии (НКОРС) заявила во вторник о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан Шейхун провинции Идлиб и 200 раненых. Вину за атаку оппозиционеры возложили на правительственные войска Сирии. Сирийская армия со своей стороны обвинила в атаке террористов. Расследованием инцидента уже занялись ООН и Организация по запрещению химического оружия, однако пока они не публиковали каких-либо выводов о возможных виновниках произошедшего.

    Президент США Дональд Трамп возложил ответственность за химатаку в контролируемой сирийской оппозицией провинции Идлиб на президента Башара Асада. Минобороны РФ, в свою очередь, сообщило, что сирийская авиация нанесла удар в районе окраины населенного пункта Хан-Шейхун в провинции Идлиб по складу боеприпасов террористов, где находились арсеналы с химоружием, которое доставлялось в Ирак.

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    Президент Сирии Башар Асад ранее заявлял, что сирийское правительство не применяло оружие массового поражения, включая химическое оружие. Запасы химоружия были успешно вывезены из Сирии, в январе 2016 года ОЗХО объявила о полной ликвидации химического арсенала страны. За химическое разоружение Сирии организация получила в 2013 году Нобелевскую премию мира.

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