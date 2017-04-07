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    Удар США по Сирии подрывает отношения с Россией - МИД РФ

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    Сирия: химатака в Идлибе и ракетный удар США (138)

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    Как говорится в заявлении МИД РФ, США не первый раз демонстрируют подобный бездумный подход, который лишь усугубляет имеющиеся в мире проблемы и создает угрозу международной безопасности.
    Вид на здание Министерства иностранных дел Российской Федерации
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 7 апр — РИА Новости Украина. Ракетные удары США по правительственной базе в Сирии еще больше разрушают российско-американские отношения, говорится в заявлении МИД РФ.

    "США не первый раз демонстрируют подобный бездумный подход, который лишь усугубляет имеющиеся в мире проблемы и создает угрозу международной безопасности. Само присутствие военнослужащих США и других стран на территории Сирии без согласия на то правительства этой страны или решения Совбеза ООН является грубым, явным и ничем не обоснованным нарушением международного права. Если раньше это объяснялось задачей борьбы с терроризмом, то сейчас налицо явный акт агрессии против суверенной Сирии. Предпринятые сегодня США действия еще больше разрушают российско-американские отношения", — сообщили в ведомстве.

    Дональд Трамп на инаугурации
    REUTERS Carlos Barria
    Трамп пошел на войну: США нанесли ракетный удар по Сирии

    В МИД РФ отметили, что "в обосновании вооруженной акции Вашингтон полностью извратил то, что произошло в Идлибе".

    "Американская сторона не может не понимать, что сирийские правительственные войска не применяли там химическое оружие. У Дамаска его попросту нет, что неоднократно подтверждалось квалифицированными специалистами", — говорится в заявлении.

    В ведомстве отметили, что соответствующие выводы были сделаны по линии Организации по запрещению химического оружия.

    В ночь на пятницу президент США Дональд Трамп сообщил, что распорядился нанести ракетный удар по аэродрому в Сирии, с которого, по его словам, была проведена химическая атака. Пентагон заявил, что целью ракетного удара был аэродром Шайрат в провинции Хомс. Сообщается, что удар нанесен крылатыми ракетами, базирующимися на кораблях ВМС США. По данным Пентагона, всего было выпущено 59 ракет.

    Ранее госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что Вашингтон координировал свои действия с союзниками перед нанесением удара по авиабазе в Сирии, и те поддержали его планы.

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