Союзники США поддержали удар по Сирии - Тиллерсон

КИЕВ, 7 апр – РИА Новости Украина. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что Вашингтон координировал свои действия с союзниками перед нанесением удара по авиабазе в Сирии, и те поддержали его планы.

"Мы очень тщательно координировались с нашими международными партнерами в смысле коммуникаций с ними по всему миру. Могу сказать, что ответ наших союзников в регионе и на Ближнем Востоке был в подавляющей степени в поддержку действий, которые мы предприняли", — сказал Тиллерсон журналистам.

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Нацкоалиция оппозиционных и революционных сил Сирии заявила во вторник о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб и 200 раненых. Вину за атаку оппозиционеры возложили на правительственные войска Сирии. Командование сирийской армии решительно отвергло обвинения в свой адрес и возложило ответственность на боевиков и их покровителей.

В ночь на пятницу президент США Дональд Трамп сообщил, что распорядился нанести ракетный удар по аэродрому в Сирии, с которого, по его словам, была проведена химическая атака. Пентагон заявил, что целью ракетного удара был аэродром Шайрат в провинции Хомс. Сообщается, что удар нанесен крылатыми ракетами с кораблей ВМС США. По данным Пентагона, всего было выпущено 59 ракет.

Командование сирийской армии решительно отвергало обвинения в свой адрес в химатаке в провинции Идлиб и возложило ответственность за химическую атаку на боевиков и их покровителей. Минобороны РФ сообщило, что сирийская авиация нанесла удар в районе окраины населенного пункта Хан-Шейхун в провинции Идлиб по складу боеприпасов террористов, где находились арсеналы с химоружием, которое доставлялось в Ирак. Расследованием инцидента уже занялись ООН и Организация по запрещению химического оружия, однако пока они не публиковали каких-либо выводов о возможных виновниках произошедшего.

Как заявил в четверг министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем, сирийские правительственные войска никогда не применяли и не намерены применять химическое оружие против мирных граждан и против террористов. Запасы химоружия были успешно вывезены из Сирии, в январе 2016 года ОЗХО объявила о полной ликвидации химарсенала страны. За химическое разоружение Сирии организация получила в 2013 году Нобелевскую премию мира.