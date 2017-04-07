Ракетный удар США по Сирии: обращение Трампа к американцам

"Асад "задушил" жизни беспомощных мужчин, женщин и детей. Это была медленная и жесткая смерть. Даже прекрасные дети были убиты при этой варварской атаке", — сказал Трамп, выступая в связи с запущенными ударами США по сирийским базам.

"Кризис беженцев продолжает углубляться и ситуация в регионе продолжает дестабилизироваться, угрожая США и их партнерам", — отметил он.

Нацкоалиция оппозиционных и революционных сил Сирии заявила во вторник о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб и 200 раненых. Вину за атаку оппозиционеры возложили на правительственные войска Сирии. Командование сирийской армии решительно отвергло обвинения в свой адрес и возложило ответственность на боевиков и их покровителей.

Командование сирийской армии решительно отвергало обвинения в свой адрес и возлагало ответственность за химическую атаку на боевиков и их покровителей. Минобороны РФ сообщало, что сирийская авиация нанесла удар в районе окраины населенного пункта Хан-Шейхун в провинции Идлиб по складу боеприпасов террористов, где находились арсеналы с химоружием, которое доставлялось в Ирак. Расследованием инцидента уже занялись ООН и Организация по запрещению химического оружия, однако пока они не публиковали каких-либо выводов о возможных виновниках произошедшего.

По данным властей Хомса, в результате атаки США погибли пять человек. Еще семь получили ранения.

Пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин считает удары США по Сирии агрессией против суверенного государства в нарушение норм международного права под надуманным предлогом.