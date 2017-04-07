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    Ракетный удар США по Сирии: обращение Трампа к американцам

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    Сирия: химатака в Идлибе и ракетный удар США (136)

    (обновлено: )53513
    США в ночь на пятницу произвели ракетный удар по правительственной базе в Сирии крылатыми ракетами, базирующимися на кораблях ВМС США. Американский лидер Дональд Трамп заявил, что президент Сирии Башар Асад "задушил" жизни беспомощных мужчин, женщин и детей.
    Голос Америки/Youtube

    "Асад "задушил" жизни беспомощных мужчин, женщин и детей. Это была медленная и жесткая смерть. Даже прекрасные дети были убиты при этой варварской атаке", — сказал Трамп, выступая в связи с запущенными ударами США по сирийским базам.

    "Кризис беженцев продолжает углубляться и ситуация в регионе продолжает дестабилизироваться, угрожая США и их партнерам", — отметил он.

    Нацкоалиция оппозиционных и революционных сил Сирии заявила во вторник о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб и 200 раненых. Вину за атаку оппозиционеры возложили на правительственные войска Сирии. Командование сирийской армии решительно отвергло обвинения в свой адрес и возложило ответственность на боевиков и их покровителей.

    Ракетный удар США по Сирии
    Скриншот
    Обнародовано видео ракетного удара США по военной базе в Сирии

    Командование сирийской армии решительно отвергало обвинения в свой адрес и возлагало ответственность за химическую атаку на боевиков и их покровителей. Минобороны РФ сообщало, что сирийская авиация нанесла удар в районе окраины населенного пункта Хан-Шейхун в провинции Идлиб по складу боеприпасов террористов, где находились арсеналы с химоружием, которое доставлялось в Ирак. Расследованием инцидента уже занялись ООН и Организация по запрещению химического оружия, однако пока они не публиковали каких-либо выводов о возможных виновниках произошедшего.

    По данным властей Хомса, в результате атаки США погибли пять человек. Еще семь получили ранения.

    Пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин считает удары США по Сирии агрессией против суверенного государства в нарушение норм международного права под надуманным предлогом.

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