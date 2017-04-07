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    Аналитика и комментарии

    Хроника 6 апреля: безвиз одобрен, майское повышение минималки, ракетный удар США по Сирии

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    Безвиз наш? Европарламент сказал "да" (314)

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    Накануне стало известно, что с 1 мая в Украине повысят пенсии и прожиточный минимум. Помимо этого США нанесли удар по базе Шайрат в провинции Хомс, с которой, как утверждается, могли осуществляться химические атаки.
    Зал заседаний Европарламента
    REUTERS Vincent Kessler

    Людмила Калита, РИА Новости Украина

    В четверг, 6 апреля, Европарламент одобрил безвиз между Украиной и ЕС, МВФ назвал условие выделения Украине трех траншей на $4,4 млрд. Помимо этого в ДНР назвали предполагаемого организатора убийств "Моторолы" и "Гиви", а также устроили внезапную мобилизацию. Подробнее – в кратком обзоре от РИА Новости Украина.

    Порошенко, Яценюк и Гройcман узнали итоги голосования Европарламента. Видео
    Accidents news на Youtube
    Порошенко, Яценюк и Гройcман узнали итоги голосования по безвизу: реакция

    Европарламент одобрил безвиз между Украиной и ЕС

    Европейский парламент (ЕП) на пленарной сессии в четверг в Страсбурге поддержал отмену Евросоюзом виз для краткосрочных поездок граждан Украины в страны-участницы Шенгенской зоны. Об этом заявил президент Петр Порошенко. За отмену ЕС краткосрочных виз для граждан Украины 9 марта проголосовал профильный комитет ЕП по гражданским свободам, юстиции и внутренним делам (LIBE). Согласие на отмену визового режима дали и постпреды стран ЕС в Брюсселе.

    С 1 мая в Украине повысят пенсии и прожиточный минимум

    Уже 1 мая состоится первое повышение прожиточного минимума и минимального размера пенсий, заявил вице-премьер-министр Павел Розенко. Всего в госбюджете зафиксировано повышение прожиточного минимума и минимального размера пенсий дважды в течение года – с 1 мая 2017 года и с 1 декабря 2017 года. По словам вице-премьера, для 8 миллионов пенсионеров, размер пенсионных вырастет минимум на 10%, прожиточный минимум для нетрудоспособных лиц (минимальная пенсия) от 1 мая составит 1312 гривен.

    МВФ назвал условие выделения Украине трех траншей на $4,4 млрд

    Выделение еще трех траншей кредита Украине от МВФ, как и дата возвращения миссии фонда в Киев для четвертого обзора в рамках программы финпомощи, будут зависеть от скорости реформ в стране, сообщил журналистам в рамках регулярного брифинга представитель Международного валютного фонда (МВФ) Джерри Райс. К тому же украинские власти пообещали МВФ ослабить санкции против российских госбанков после того, как ситуация с безопасностью в Украине стабилизируется.

    Активисты под домом Гонтаревой. Видео
    112 Украина/Youtube
    "Я пишу заявление об отставке". Гонтареву заблокировали на выезде из дома

    Протесты у дома Гонтаревой

    Утром в четверг под домом председателя Национального банка Валерии Гонтаревой прошла акция протеста. Участники требовали закрытия "дочек" российских банков в Украине и отставки самой Гонтаревой. Та, в свою очередь, заявила, что ей не стыдно за свои реформы. "Мне не стыдно ни минуты за те реформы, которые я сделала в стране", — подчеркнула глава НБУ. "Я пишу заявление об отставке, а не назначаю кого-то на свое место", — добавила она.

    Митинг в Полтаве

    В Полтаве местные жители пикетировали мэрию и полицию с требованием объективного расследования столкновений в центре города. В Верховной Раде был зарегистрирован проект постановления о назначении внеочередных выборов городского головы Полтавы. Инициаторы постановления считают, что кровопролитие в Полтаве, произошедшее вечером 5 апреля, — непосредственная вина нынешнего мэра города Александра Мамая и депутатского большинства в горсовете.

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    В ДНР назвали предполагаемого организатора убийств "Моторолы" и "Гиви"

    Глава департамента контрразведки Службы безопасности Украины (СБУ) Алексей Петров ответственен за убийства ополченцев "Моторолы" и "Гиви", заявила пресс-секретарь "министерства госбезопасности" самопровозглашенной ДНР Мария Петрова. "Нам известно, что Алексей Петров, будучи заместителем начальника контрразведки СБУ, отвечал за формирование и работу таких подразделений, в том числе подготовку диверсионных групп для совершения террористических актов на нашей территории", — сказала Петрова в эфире одного из российских телеканалов.

    Подняты около 30 тыс резервистов. Беспрецендентная мобилизация в ДНР. Видео
    Видео архив на Youtube
    Почти 30 тысяч человек за день. В ДНР устроили внезапную мобилизацию

    ДНР устроили внезапную мобилизацию

    Крупнейшие в истории Донецкой народной республики мобилизационные сборы начались 6 апреля. Общее количество резервистов составило более 27 тысяч человек. "Особое внимание Вооруженных сил ДНР уделено проведению мобилизационных сборов резервистов республики на полигоне в районе Шахтерска", — подчеркнул заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин. По его словам, основная задача — отработка слаженности действий мобилизационных резервов республики в случае масштабного обострения обстановки в Донбассе.

    Судно с 11 украинцами задержали в Крыму

    Крымские пограничники задержали украинское рыболовецкое судно "Рыбак Херсона", нарушившее госграницу. Судно нарушило госграницу и углубилось на территорию РФ 4 апреля. Шло судно под флагом Украины, порт приписки Ильичевск, судовладелец ООО "БАРА – Украина – Одесса". Преследовал нарушителя пограничный сторожевой корабль "Аметист", досмотровая группа которого высадилась на борт "Рыбака Херсона" для проведения контрольно-проверочных мероприятий.

    Европарламент решил отменить плату за роуминг в ЕС

    С 15 июня 2017 года внутри Евросоюза будет отменена плата за роуминг и законодательно закреплено равенство права доступа к интернету. Депутаты Европарламента в четверг, 6 апреля, проголосовали за постановление, регулирующее взаиморасчеты европейских операторов мобильной связи. Исходящий звонок с мобильного телефона внутри ЕС будет стоить не более 5 центов за минуту разговора, а отправление СМС — не более 2 центов. 

    Ракетный удар США по Сирии
    Скриншот
    Обнародовано видео ракетного удара США по военной базе в Сирии

    Ракетный удар США по военной базе в Сирии

    США нанесли удар по базе Шайрат в провинции Хомс, с которой, как утверждается, могли осуществляться химические атаки. Власти Хомса заявили о пяти жертвах ракетного удара США, еще 7 человек получили ранения. Удар был нанесен крылатыми ракетами, базирующимися на кораблях ВМС США. Всего было выпущено более 50 ракет. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что Вашингтон координировал свои действия с союзниками перед нанесением удара по авиабазе в Сирии, и те поддержали его планы.

    В 2013 году Генеральная Ассамблея ООН единогласно приняла решение отмечать 6 апреля как Международный день спорта. Официальное название Дня — Международный день спорта на благо развития и мира. В своем выступлении по случаю принятия резолюции Жак Рогге подчеркнул, что давно существуют традиции сотрудничества МОК и ООН в области спорта. Начало им было положено в 1952 году, когда ЮНЕСКО провела первую кампанию по популяризации спорта как средства образования. 

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