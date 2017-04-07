Путин назвал удары США по Сирии "агрессией против суверенного государства"

КИЕВ, 7 апр — РИА Новости Украина. Пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин считает удары США по Сирии агрессией против суверенного государства в нарушение норм международного права под надуманным предлогом.

В ночь на пятницу президент США Дональд Трамп сообщил, что распорядился нанести ракетный удар по аэродрому в Сирии, с которого, по его словам, была проведена химическая атака. Пентагон заявил, что целью ракетного удара был аэродром Шайрат в провинции Хомс. Сообщается, что удар нанесен крылатыми ракетами, базирующимися на кораблях ВМС США. По данным Пентагона, всего было выпущено 59 ракет.

"Президент Путин считает американские удары по Сирии агрессией против суверенного государства в нарушение норм международного права, причем под надуманным предлогом", — сказал Песков журналистам.

Пресс-секретарь отметил, что "сирийская армия не располагает запасами химического оружия". "Факт уничтожения всех запасов химического оружия у вооруженных сил Сирии был отфиксирован и подтвержден ОЗХО — специализированным подразделением ООН", — напомнил он.

"При этом, по мнению Путина, полное игнорирование фактов использования химического оружия террористами лишь существенно усугубляет ситуацию", — заявил пресс-секретарь.

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"Путин также видит в ударах по Сирии со стороны США попытку отвлечь внимание мирового сообщества от многочисленных жертв среди мирного населения в Ираке", — сообщил Песков.

Ранее госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что Вашингтон координировал свои действия с союзниками перед нанесением удара по авиабазе в Сирии, и те поддержали его планы.