Никто не забыт, никто не наказан. Год вброса документов Mossack Fonseca

Владимир Матвеев

Как известно, 3 апреля 2016 года разразился скандал с "Панамскими документами". В 76 странах 109 международных СМИ, в том числе Le Monde, одновременно раскрывали секреты панамской юридической компании Mossack Fonseca, "одного из главных игроков в мире офшорного бизнеса, где якобы законные схемы соседствуют с уклонением от уплаты налогов, коррупцией и отмыванием денег", пишут Максим Водано, Жереми Барух, Анна Мишель в газете Le Monde.

Информационный вброс, способствующий раскрытию механизмов, с помощью которых незаконно обогащаются и скрывают свои богатства многие представители финансовой и политической элиты, вызывает разные реакции элит в мире, возмущение общества, а также иллюстрируют необходимость новых финансовых правил и контроля поведения политиков.

Так, по данным журналистов, "из шести действующих глав государств или правительств, затронутых скандалом, только один был вынужден уйти в отставку: премьер-министр Исландии Сигмюндюр Давид Гюннлёйгссон был побужден к уходу историческими митингами на улицах Рейкьявика", пишет Le Monde.

Наряду с этим, выборы, организованные осенью, "не привели к ожидаемым переменам: экс министр финансов консерватор Бьярни Бенедиктссон, также упомянутый в "Панамских документах", возглавил правительство в январе 2017 года", отмахнувшись от публикации доклада экспертов об уходе от налогообложения после выборов. Что касается бывшего премьер-министра Гюннлёйгссона, то "он снова стал депутатом", отмечает Le Monde.

Согласно данным французского издания, "другие высшие руководители мирового уровня, очерненные этим скандалом: король Саудовской Аравии Салман, президент Объединенных Арабских Эмиратов Халифа Аль Нахайян, президент Украины Петр Порошенко и премьер-министр Австралии Малкольм Тернбулл — вышли из него без последствий".

Как следует из журналистского расследования, президент Украины Петр Порошенко был клиентом юридической компании Mossack Fonseca, которая создала для него оффшорную компанию на Британских Виргинских Островах (BVI). Эта информация была опубликована на сайте Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ) 3 апреля 2016.

Как говорится в расследовании, кипрская юридическая фирма, которая представляла недавно приобретенную компанию Prime Assets Capital, описывает ее как "холдинговую компанию кипрских и украинских компаний группы Roshen, одного из крупнейших производителей кондитерской продукции в Европе", сообщала BBC.

В ходе президентской кампании 2015 года Порошенко обещал продать большинство своих активов. Они были переданы Prime Assets Capital.

Несмотря на обвинения, рядом политиков украинского президента не в административном правонарушении, а в уклонении от уплаты налогов, советники Порошенко, говорится на сайте ICIJ, написали, что эта структура отвечала "рыночной практике в Украине для бизнесов, которые хотели подготовить к продаже, вывести на большие рынки капитала или на IPO и т.д."

Невзирая на то, что Генпрокуратура Украины не нашла действия Порошенко противозаконными, обвинения стали очередным ударом по репутации украинской власти, пытающейся убедить западных доноров в приверженности Киева реформам и борьбе с коррупцией.

Между тем, экс-премьер Великобритании Дэвид Кэмерон, ставший уязвимым из-за разоблачений оффшорных фондов его отца, "был сметен победой Brexit в июне 2016 года", отмечают журналисты.

При этом два создателя юридической компании Mossack Fonseca попали в тюрьму. "Юрген Моссак и Рамон Фонсека оказались за решеткой не из-за скандала с "Панамскими документами", а из-за коррупционного дела Lava Jato. Они находятся в предварительном заключении с 9 февраля 2017 года в Панаме в рамках коррупционного скандала вокруг нефтяной компании Petrobas", — пишет Le Monde.

В течение года после скандала компания Mossack Fonseca закрыла десяток своих офисов, расположенных в 40 регионах по всему миру. В Панаме "отделение "финансовых услуг" юридической компании Mossack Fonseca (MAMSA), которое управляло финансовыми активами в размере более 1,2 млрд долларов на счетах своих клиентов, также было закрыто", говорится в статье.

"Кроме того, 11 ноября 2016 года властями Британских Виргинских островов с юридической компании был взыскан штраф в размере 440 тыс. долларов по причине "многочисленных нарушений законов против отмывания денег и финансирования терроризма". Это рекордный штраф для этой маленькой страны в Карибском море, которая являет собой один из краеугольных камней темного мира офшорного бизнеса", — пишут авторы публикации.

"Начиная с июня 2016 года Европарламент принял решение о создании следственной комиссии по разоблачениям, содержащимся в "Панамских документах". Ее 65 членов должны до июня 2017 года представить доклад о потенциальных нарушениях законодательства в сфере отмывания денег и уклонения от уплаты налогов, с тем чтобы сделать запрос в Еврокомиссию по имеющимся на сегодня недостаткам в борьбе против офшоров", - пишет Le Monde.

По мнению журналистов, "Франция оказалась единственной крупной страной, которая незамедлительно внесла Панаму в свой черный список "стран и территорий, не сотрудничающих в области обмена налоговой информацией" (ETNC) на следующий день после разоблачения".

Французские журналисты пишут, что "три крупных французских банка, вовлеченных в скандал (Société générale, Créditagricole и BNP Paribas), были вызваны министром финансов Мишелем Сапеном на следующий день после скандала. Они пообещали усилить прозрачность своей офшорной деятельности", пишут авторы.

Согласно Le Monde, "по соглашению с Германией, Италией и Испанией французское министерство финансов, в частности, вписало в политическую повестку дня пресловутый вопрос о владельце-бенефициаре подставных компаний, с тем, чтобы были приняты меры, позволяющие раскрыть эти черные ящики. Для всех стран вменяется в обязанность вести учет и надлежащим образом информировать об этих бенефициарах".