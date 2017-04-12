Atlantic Council: зачем МВФ финансирует Украину

Тимур Громов, РИА Новости Украина

"Когда совет Международного валютного фонда собрался 3 апреля, он постановил, что украинское правительство выполнило только 5 из 14 условий по проведению структурных реформ. И все равно Украина получила миллиард долларов в рамках программы финансовой помощи на 17,5 миллиардов. Было ли сугубо политическим решение выдать Украине четвертый транш? И почему МВФ выставляет так много условий, когда он должен заниматься только макроэкономикой?", – спрашивает шведский экономист Андрес Аслунд в статье для Atlantic Council.

"Прежде чем ответить на эти вопросы, важно понимать, что МВФ делает, а что – нет. Ни одна международная организация не действует быстрее и эффективнее, чем фонд. У него также есть гораздо больше средств в распоряжении, чем у кто-либо в мире. Персонал МВФ очень квалифицированный, и ему лучше платят за работу, чем в любой другой организации. У фонда четкое задание и строгая иерархия", – говорится в публикации.

"Исполнительный директор Кристин Лагард или ее первый заместитель издают распоряжение и через несколько дней после этого миссия МВФ отправляется в нужную страну. В особых случаях соглашение о помощи может появиться за две недели, а еще через две недели – исполнительный совет МВФ может принять решение. И уже на следующий день миллиарды долларов могут быть переданы без одобрения любого правительства или парламента", – напоминает экономист.

"МВФ может действовать так, потому что его мандат ограничен. Его цель – достичь макроэкономической стабильности, чтобы уберечь страны от дефолта и обуздать инфляцию, что обычно означает добиться сокращения дефицита бюджета, жесткой монетарной политики и реалистичной политики в отношении обмена валют. За это МВФ может предложить мгновенные выплаты кредитов для увеличения резервов центральных банков", – пишет Аслунд.

"11 марта 2015 года, когда совет МВФ принял нынешнюю программу стабилизации для Украины, он решил передать 5 миллиардов долларов немедленно. Деньги были перечислены Киеву на следующий же день, и крошечные валютные резервы Украины фактически удвоились. Никто кроме МВФ не смог бы это сделать. Если бы любой парламент попытался, ему бы пришлось пройти через длительный и непростой процесс в парламенте, а Украина тем временем утонула бы в финансовом кризисе", – говорится в статье.

"Причина, почему МВФ передал четвертый транш Украине даже несмотря на то, что правительство выполнило менее половины требований фонда относительно структурных реформ, заключается в том, что Украина выполнила макроэкономические условия, в частности сбалансировала бюджет. А это самое главное. Ожидалось, что у Украины будет дефицит бюджета на уровне 3,7% от ВВП, но он остановился на 2,3%, таким образом требование было поразительно перевыполнено. Инфляция была несколько меньше, чем требовалось, хотя иностранный дефицит – несколько больше. А обменный курс стабилизировался в жестких внешних условиях", – объясняет автор публикации.

К тому же Аслунд полагает, что вопрос большого количества структурных требований, которые поставил МВФ, оправдан (ведь он было главной жалобой на программу МВФ в Индонезии и Южной Кореи во время азиатского финансового кризиса в 1997-1998 годах).

"Однако, МВФ не может игнорировать распространенное международное и внутреннее мнение о необходимости решительнее вести борьбу с коррупцией в Украине и работать над восстановлением социальной справедливости. Формальным же оправданием для требований МВФ проводить структурные реформы служат макроэкономические цели", – пишет шведский экономист.

На протяжении двух предыдущих периодов важнейшими требованиями были национализация недокапитализированного "Приватбанка" и запуск системы электронного декларирования для 100 тысяч чиновников Украины, напомнил автор статьи. Оба условия были выполнены, а те пункты, которые Украина не выполнила, по мнению эксперта, были не такими важными.

"Для получения следующего транша перед Украиной не меньше 16 структурных реформ. Но лишь две из них действительно важны: принятие пенсионной реформы до конца апреля, а также принятие законопроекта о продаже земли до конца мая", – напомнил эксперт.

"Если эти два условия будут выполнены, думаю, МВФ примет пятую выплату до июня", — считает Аслунд.

"Но хорош ли МВФ для Украины? Бесспорно, да. Благодаря главным образом кредитам МВФ в размере 8,8 млрд. долл. США за последние два года международные валютные резервы Украины выросли с 5 млрд. до 16,7 млрд. долл. США, что позволило стабилизировать обменный курс и сдержать инфляцию, предоставив Украине реальные возможности для окончательного начала устойчивого роста", – полагает шведский экономист.

На днях Международный валютный фонд опубликовал текст меморандума о сотрудничестве с Украиной, соблюдение рекомендаций которого должно гарантировать дальнейшее кредитование нашей страны. В частности, в мае текущего года МВФ ожидает от Украины расширения полномочий НАБУ и Нацбанка, создания антикоррупционного суда и Службы финансовых расследований.

Также до конца весны должно быть принято решение об отмене моратория на продажу земель сельхозназначения. Еще одним важным пунктом рекомендаций МВФ является принятие уже до конца апреля закона о пенсионной реформе. Крайний срок окончательного реформы определен на 1 января 2018 года.