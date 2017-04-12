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    Россия

    МИД РФ о визите Тиллерсона: ездить к нам с ультиматумами контрпродуктивно

    (обновлено: )77360
    По словам Марии Захаровой, для Вашингтона это обычная практика - "играть мускулами, каким-то образом показывать зубы и характер перед началом переговоров".
    Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон, прибывший с рабочим визитом в РФ, и посол США в России Джон Теффт (в центре слева направо) в аэропорту Внуково-2
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 12 апр — РИА Новости Украина. Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова считает, что ездить в Москву с ультиматумами бесполезно и контрпродуктивно. Об этом она заявила в преддверии переговоров главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Рекса Тиллерсона.

    Встреча глав МИД G7 в Лукке
    Vincenzo PINTO / AFP
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    Ранее Тиллерсон на встрече глав МИД стран G7, заявил, что в интересах РФ будет координироваться с США по Сирии, а не поддерживать "ненадежного партнера" (президента Сирии Башара Асада – Ред.). Многие СМИ восприняли эти высказывания госсекретаря как ультиматум Москве.

    "Я вообще не рассматриваю это как ультиматум", — заявила в связи с этим Захарова в эфире телеканала "Дождь".

    "Мне кажется, все уже давно поняли, что к нам с ультиматумами ездить бесполезно, это просто контрпродуктивно", — подчеркнула она.

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    По словам Захаровой, это обычная для Вашингтона практика — "играть мускулами, каким-то образом показывать зубы и характер перед началом переговоров". "В принципе, это одна из тактик переговорного процесса – обозначать свои крайние позиции, а потом в ходе переговоров каким-то образом нивелировать, находить какие-то точки компромиссов", — считает она.

    Тиллерсон прибыл в Москву во вторник, в среду он проведет переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

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