наверх
12.04.201718:42
Курсы валют НБУ
  • EUR28.55+ 0.06
  • USD26.89- 0.04
Рубрики
Ещё
    Аналитика и комментарии

    РФ-США. Ставки значительно повышаются – Золотарев

    Тема:

    Трамп: миграционный указ, отношения с РФ, стена с Мексикой (164)

    (обновлено: )55530
    "Большая семерка" дала Порошенко сигнал, что его ждет мощный и продолжительный акт принуждения к выполнению минских договоренностей, от чего он будет всячески уходить, отмечает политолог Андрей Золотарев.
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    Евгений Стримов, РИА Новости Украина

    Глава Государственного департамента Рекс Тиллерсон продолжает свой первый визит в РФ в ранге госсекретаря США. Основание внимание мировой общественности приковано к его встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, которая должна пройти в среду, 12 апреля.

    Главной темой переговоров, по мнению большинства экспертов, станут Сирия (особенно после "химического" инцидента под Идлибом и последовавшего за этим ракетного удара США по авиабазе Шайрат) и Украина.

    Встреча Тиллерсона и Лаврова – во многом знаковая, определяющая, считает политолог, руководитель аналитического Центра "Третий сектор" Андрей Золотарев. 

    Читайте также: Тиллерсон-Лавров. Без кулуарных договоренностей не обойдется – Корнейчук

    "Определяющая хотя бы в смысле того, что, с одной стороны, давно уже поставлен под вопрос этот миф "Трамп наш", в который все поверили. С другой стороны, совершенно ясно, что у Трампа внутренниие проблемы не только не решаются, а еще и нарастают. И действия в Сирии в очередной раз показали, что Соединенные Штаты будут, прежде всего, исходить из тех парадигм американской политики, в которых они всегда и находились", – рассказал эксперт в комментарии РИА Новости Украина.

    Он добавил, что явно или неявно Трамп продемонстрировал, что не намерен стеснять себя какими-либо договоренностями, и "явно стороны приходят к переговорам, когда они повышают ставки".

    Михаил Погребинский
    РИА Новости Украина
    Погребинский: Порошенко и Трамп – два сапога пиара

    "Что это значит для Украины? Очевидно, что если дело пойдет и дальше, если не будет достигнута большая договоренность, возможно, тогда – ход за российской стороной. И как знать, не будет ли какой-нибудь очередной вспышки эскалации на Донбассе? Не вылезет ли за нее "ответка" за Сирию? Это самое интересное, по логике вещей", – отметил политолог.

    По словам Золотарева, Трамп сделал свой ход, продемонстрировав, как он будет себя вести.

    "Очень быстро. Обычно бомбят и демократы, и республиканцы, а тут еще не прошло и 100 дней с момента вступления в должность, как Трамп прибегает к такой, как в фильме "Хвост машет собакой", "албанской войне", – сообщил полиэксперт.

    В то же время заявление Тиллерсона, где упоминалась Украина, все стороны поспешили проинтерпретировать по-своему, добавил Золотарев. 

    "Одна сторона говорит о том, что Украина является периферийным вопросом, возможно, будет рассматриваться в контексте большой договоренности. Другие же говорят: наоборот, Украина возвращается в повестку дня Соединенных Штатов. Как мне кажется, и та, и другая сторона в очередной раз выдают желаемое за действительное. Скорее всего, если не будут достигнуты договоренности, во второй половине 2017 года в Донбассе действительно может стать горячо", – заявил политолог.

    Госсекретарь США Р. Тиллерсон прибыл с рабочим визитом в РФ
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Шаг первый. Визит госсекретаря США Тиллерсона в РФ

    Также эксперт прокомментировал реакцию "Большой семерки" (G7), члены которой признали застой в минском процессе по Украине.

    "Это сигнал для Порошенко, что его ждет достаточно мощный и продолжительный акт принуждения к исполнению минских договоренностей. От выполнения которых он будет всячески уходить, используя мыслимые и немыслимые поводы", – спрогнозировал Золотарев.

    Ситуация понятна, считает он: нет ни политического ресурса, "ни особого желания их выполнять, а обязательства взяты".

    "Тем более, что чем дальше, тем больше такая позиция Порошенко вызывает раздражение европейских партнеров. Понятно, что европейские лидеры не относятся к той категории людей, которых все время можно обманывать", – подытожил политолог.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Взрыв возле автобуса дортмундской "Боруссии"
    Взрывы в Дортмунде, теракты в Стокгольме и Лондоне
    Внефракционный нардеп Евгений Мураев
    По собственному. Гонтарева объявила об отставке
    Кирилл Молчанов
    Год у руля. Итоги работы правительства Гройсмана
    Здание Министерства иностранных дел РФ
    Сирия: химатака в Идлибе и ракетный удар США