РФ-США. Ставки значительно повышаются – Золотарев

Евгений Стримов, РИА Новости Украина

Глава Государственного департамента Рекс Тиллерсон продолжает свой первый визит в РФ в ранге госсекретаря США. Основание внимание мировой общественности приковано к его встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, которая должна пройти в среду, 12 апреля.

Главной темой переговоров, по мнению большинства экспертов, станут Сирия (особенно после "химического" инцидента под Идлибом и последовавшего за этим ракетного удара США по авиабазе Шайрат) и Украина.

Встреча Тиллерсона и Лаврова – во многом знаковая, определяющая, считает политолог, руководитель аналитического Центра "Третий сектор" Андрей Золотарев.

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"Определяющая хотя бы в смысле того, что, с одной стороны, давно уже поставлен под вопрос этот миф "Трамп наш", в который все поверили. С другой стороны, совершенно ясно, что у Трампа внутренниие проблемы не только не решаются, а еще и нарастают. И действия в Сирии в очередной раз показали, что Соединенные Штаты будут, прежде всего, исходить из тех парадигм американской политики, в которых они всегда и находились", – рассказал эксперт в комментарии РИА Новости Украина.

Он добавил, что явно или неявно Трамп продемонстрировал, что не намерен стеснять себя какими-либо договоренностями, и "явно стороны приходят к переговорам, когда они повышают ставки".

"Что это значит для Украины? Очевидно, что если дело пойдет и дальше, если не будет достигнута большая договоренность, возможно, тогда – ход за российской стороной. И как знать, не будет ли какой-нибудь очередной вспышки эскалации на Донбассе? Не вылезет ли за нее "ответка" за Сирию? Это самое интересное, по логике вещей", – отметил политолог.

По словам Золотарева, Трамп сделал свой ход, продемонстрировав, как он будет себя вести.

"Очень быстро. Обычно бомбят и демократы, и республиканцы, а тут еще не прошло и 100 дней с момента вступления в должность, как Трамп прибегает к такой, как в фильме "Хвост машет собакой", "албанской войне", – сообщил полиэксперт.

В то же время заявление Тиллерсона, где упоминалась Украина, все стороны поспешили проинтерпретировать по-своему, добавил Золотарев.

"Одна сторона говорит о том, что Украина является периферийным вопросом, возможно, будет рассматриваться в контексте большой договоренности. Другие же говорят: наоборот, Украина возвращается в повестку дня Соединенных Штатов. Как мне кажется, и та, и другая сторона в очередной раз выдают желаемое за действительное. Скорее всего, если не будут достигнуты договоренности, во второй половине 2017 года в Донбассе действительно может стать горячо", – заявил политолог.

Также эксперт прокомментировал реакцию "Большой семерки" (G7), члены которой признали застой в минском процессе по Украине.

"Это сигнал для Порошенко, что его ждет достаточно мощный и продолжительный акт принуждения к исполнению минских договоренностей. От выполнения которых он будет всячески уходить, используя мыслимые и немыслимые поводы", – спрогнозировал Золотарев.

Ситуация понятна, считает он: нет ни политического ресурса, "ни особого желания их выполнять, а обязательства взяты".

"Тем более, что чем дальше, тем больше такая позиция Порошенко вызывает раздражение европейских партнеров. Понятно, что европейские лидеры не относятся к той категории людей, которых все время можно обманывать", – подытожил политолог.