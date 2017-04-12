Белый дом сообщил, когда США и НАТО обсудят политику в отношении РФ

КИЕВ, 12 апр — РИА Новости Украина. В среду, 12 апреля, в Вашингтоне президент США Дональд Трамп и генсек НАТО Йенс Столтенберг обсудят политику Альянса в отношении РФ. Об этом заявил журналистам на брифинге высокопоставленный представитель Совета безопасности Белого дома.

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"Мы ожидаем, что президент и генсек НАТО обсудят подход НАТО к России, чтобы подчеркнуть, что Россия должна выполнять минские соглашения для мирного разрешения конфликта на востоке Украины", — отметил представитель администрации.

Ранее российский сенатор Алексей Пушков заявил, что североатлантический альянс застыл в нынешней позиции по отношению к России, сдвигов к реальному диалогу не будет.