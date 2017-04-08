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    Общество

    Власти собираются добиться "устойчивой поддержки" украинцами курса в НАТО

    (обновлено: )8202
    Согласно программе, приоритетная задача на текущий год - продолжить работу по информированию общественности на региональном и местном уровнях об особом партнерстве Украины с НАТО.
    Флаги Украины и НАТО
    пресс-служба Минобороны Украины

    КИЕВ, 8 апр — РИА Новости Украина. Власти Украины намерены в 2017 году принять меры, чтобы добиться "устойчивой поддержки" гражданами Украины курса страны на членство в НАТО. Об этом речь идет в программе сотрудничества Украины с НАТО на 2017 год, которую в субботу утвердил президент Петр Порошенко.

    НАТО
    NATO
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    "Приоритетные задачи на текущий год: продолжить работу по информированию общественности на региональном и местном уровнях об особом партнерстве Украины с НАТО; принять меры для получения устойчивой поддержки гражданами Украины курса на приобретение Украиной членства в НАТО", — говорится в программе, обнародованной на сайте президента Украины.

    Ранее сообщалось, что, согласно программе сотрудничества с НАТО, Украина планирует активизировать диалог с государствами-партнерами, чтобы обеспечить эффективную реализацию минских договоренностей.

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