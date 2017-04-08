Власти собираются добиться "устойчивой поддержки" украинцами курса в НАТО

КИЕВ, 8 апр — РИА Новости Украина. Власти Украины намерены в 2017 году принять меры, чтобы добиться "устойчивой поддержки" гражданами Украины курса страны на членство в НАТО. Об этом речь идет в программе сотрудничества Украины с НАТО на 2017 год, которую в субботу утвердил президент Петр Порошенко.

"Приоритетные задачи на текущий год: продолжить работу по информированию общественности на региональном и местном уровнях об особом партнерстве Украины с НАТО; принять меры для получения устойчивой поддержки гражданами Украины курса на приобретение Украиной членства в НАТО", — говорится в программе, обнародованной на сайте президента Украины.

Ранее сообщалось, что, согласно программе сотрудничества с НАТО, Украина планирует активизировать диалог с государствами-партнерами, чтобы обеспечить эффективную реализацию минских договоренностей.