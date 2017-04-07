НАТО оставляет для Украины двери открытыми - альянс

КИЕВ, 7 апр — РИА Новости Украина. НАТО оставляет открытыми двери для членства Украины, однако Киев должен сам принять решение, хочет ли он стать членом альянса, сообщила заместитель генсека организации Роуз Геттемюллер.

Ранее бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.

"Относительно будущего членства в НАТО я хочу отметить два базовых компонента. Первое: НАТО твердо придерживается принципа, что каждая страна должна выбирать организацию своей безопасности, и Украина должна решать сама в плане обеспечения своей безопасности. Второе: я хочу акцентировать внимание, что НАТО оставляет свои двери открытыми, и вступление в альянс Черногории это подтверждает", — сказала Геттемюллер в пятницу на X киевском форуме по безопасности.

Верховная Рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. Новая военная доктрина предусматривает возобновление курса в НАТО: Украина должна к 2020 году обеспечить полную совместимость своих вооруженных сил с силами стран-членов НАТО. В середине декабря 2015 года во время визита в Брюссель президента Петра Порошенко была подписана "дорожная карта" между Украиной и НАТО "по оборонно-техническому сотрудничеству".