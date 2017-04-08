Порошенко утвердил программу сотрудничества Украины с НАТО

КИЕВ, 8 апр — РИА Новости Украина. Президент Петр Порошенко подписал указ "Об утверждении Годовой национальной программы под эгидой Комиссии Украина-НАТО на 2017 год", сообщает пресс-служба главы государства.

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Отмечается, что программа на 2017 год существенно обновлена ​​и усовершенствована.

Документ подготовлен в соответствии с новым порядком разработки годовых национальных программ сотрудничества Украины с НАТО (ГНП) и оценки результатов их выполнения, который был утвержден президентом Украины 7 декабря 2016 года.

Также пресс-служба сообщает, что программа включает мероприятия по проведению реформ во всех важных сферах функционирования государства — от сектора безопасности и обороны до ключевых социально-политических и правовых реформ, борьбы с коррупцией и децентрализации. Целью этих преобразований является приближение Украины к стандартам НАТО.

Программа также предусматривает дальнейшее развитие политического диалога Украины с НАТО и наращивание всеобъемлющего практического сотрудничества с Альянсом с привлечением экспертных, финансовых, материально-технических и других возможностей НАТО и государств — членов Организации для усиления обороноспособности Украины.

Координация работы по выполнению Годовой национальной программы возложена на Кабинет министров Украины.

Ранее заместитель генсека организации Роуз Геттемюллер заявила, что НАТО оставляет открытыми двери для членства Украины, однако Киев должен сам принять решение, хочет ли он стать членом альянса.