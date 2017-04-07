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    Украине нужны смелые решения - НАТО

    (обновлено: )66
    Заместитель генерального секретаря НАТО Роуз Геттемюллер надеется, что вместе с экспертами удастся "наработать смелые решения" для Киева. Заявление прозвучало в ходе встречи с Владимиром Гройсманом.
    Флаги Украины и НАТО
    Twitter Петра Порошенко

    КИЕВ, 7 апр — РИА Новости Украина. Заместитель генерального секретаря НАТО Роуз Геттемюллер заявила, что сейчас Украине нужны смелые решения от НАТО. Об этом она сказала во время встречи с премьером Владимиром Гройсманом.

    НАТО
    NATO
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    "Сейчас для Украины нужны смелые решения. Мы надеемся, что мы с нашей группой, командой и всеми экспертами здесь сможем помочь наработать смелые решения", — цитирует Геттемюллер пресс-служба украинского правительства.

    Стороны обсудили конкретные проекты сотрудничества Украины и НАТО, в частности относительно имплементации трастовых фондов НАТО в поддержку Украины, а также в рамках платформы Украина — НАТО по изучению опыта противодействия гибридной войне в Украине.

    Ранее заместитель председателя Парламентской ассамблеи НАТО, замглавы межпарламентского совета Украина — НАТО Раса Юнкевичене заявила, что риск дальнейшей эскалации ситуации на востоке Украины остается высоким. Говоря о сотрудничестве между альянсом и Киевом, она отметила, что "Украина является единственным партнером, вносивший и вносящий свой вклад во все операции НАТО, в силы реагирования НАТО".

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