Риск эскалации в Донбассе остается высоким - НАТО

КИЕВ, 5 апр — РИА Новости Украина. Риск дальнейшей эскалации ситуации на востоке Украины остается высоким, заявила заместитель председателя Парламентской ассамблеи НАТО, замглавы межпарламентского совета Украина-НАТО Раса Юнкевичене (Литва).

Контактная группа по Украине на встрече в Минске согласовала полное прекращение огня в Донбассе с полуночи 1 апреля. При этом стороны конфликта в Донбассе уже обвинили друг друга в нарушении перемирия.

"Ситуация с безопасностью в Украине остается напряженной, и риск дальнейшей эскалации напряженности высок", — заявила в среду в Киеве во время заседания Межпарламентского совета Украина-НАТО Юнкевичене, слова которой приводит информагентство УНИАН.

Говоря о сотрудничестве между НАТО и Украиной, она отметила, что "Украина является единственным партнером, вносивший и вносящий свой вклад во все операции НАТО, в силы реагирования НАТО".

"Но я чувствую, что только сейчас мы начинаем пересматривать наши подходы для того, чтобы весь потенциал этого сотрудничества использовать в полной мере", — сказала она.

Заместитель председателя Парламентской ассамблеи НАТО отметила, что недавно в двух комитетах литовского парламента был принят "план в отношении Украины". "В этом плане мы призываем западное сообщество помогать Украине политически, финансово, экономически, другими способами. Этот план также поддержан Ассамблеей депутатов Украины, Польши и Литвы на прошлой неделе", — сказала Юнкевичене.

Основная идея этого плана, добавила она, заключается в том, что независимая и свободная Украина является "ключом к европейской безопасности".

"Нас также беспокоят признаки расширения российской активности в Черноморском регионе", — сказала Юнкевичене.

Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

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В конце января группа бывших бойцов АТО, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировала на ряде участков грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольной Киеву территорией Донбасса. Они заявили, что, по их мнению, любая торговля с самопровозглашенными республиками является незаконной, а все осуществляемые товарные перевозки являются контрабандой. СНБО 15 марта принял решение прекратить перемещение грузов через линию соприкосновения в зоне конфликта.