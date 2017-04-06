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    НАТО выделит более 1 млн евро помощи ГСЧС Украины

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    Первый вице-спикер ВР Ирина Геращенко сообщила, что Альянс принял решение о предоставлении материально-технической помощи Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Украины на сумму более 1 миллиона евро на развитие отрасли разминирования.
    Штаб-квартира НАТО в Брюсселе
    NATO

    КИЕВ, 6 апр — РИА Новости Украина. НАТО предоставит Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям помощь на сумму более 1 миллиона евро на развитие отрасли по разминированию, заявила представитель Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу, первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко.

    Разминирование территории в районе Донецка
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Разминирование Донбасса: саперы в ожидании новых тренингов

    "Альянс принял решение о предоставлении материально-технической помощи Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Украины на сумму более 1 миллиона евро на развитие отрасли разминирования", — сказала Геращенко в среду на брифинге сопредседателей межпарламентского совета Украина-НАТО во главе с канадским сенатором Райнел Андрейчук.

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    Она также заявила, что будет инициировать создание законодательной базы, которая приблизит Украину к стандартам НАТО. Рассматривался и вопрос помощи НАТО украинским военным.

    "Мы говорили о том, какую большую поддержку НАТО оказывает Украине в реабилитации и лечении украинских военных, 398 наших военных прошли реабилитацию в странах-членах НАТО", — добавила она.

    Ранее заместитель председателя Парламентской ассамблеи НАТО, замглавы межпарламентского совета Украина-НАТО Раса Юнкевичене (Литва) заявила, что риск дальнейшей эскалации ситуации на востоке Украины остается высоким.

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