Сдвигов к реальному диалогу между НАТО и РФ не будет - Пушков

КИЕВ, 1 апр — РИА Новости Украина. Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что североатлантический альянс застыл в нынешней позиции по отношению к России, сдвигов к реальному диалогу не будет.

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"В НАТО ожидали изменения подхода США к России. Он не последовал. Сдвигов к реальному диалогу теперь не будет: альянс застыл в нынешней позиции", — написал Пушков в своем микроблоге в Twitter.

Президент США Дональд Трамп в ходе предвыборной гонки не раз заявлял, что намерен приложить все усилия, чтобы нормализовать отношения с Россией.

Ранее в МИД России по итогам министерской сессии Совета НАТО подчеркнули, что Москве фактически навязывают конфронтационную парадигму отношений, основанную на логике военного противостояния.