наверх
01.04.201708:41
Курсы валют НБУ
  • EUR28.96- 0.10
  • USD26.98- 0.06
Рубрики
Ещё
    Россия

    Сдвигов к реальному диалогу между НАТО и РФ не будет - Пушков

    (обновлено: )80
    Пушков отметил, что в НАТО ожидали изменения подхода США к России, но он не последовал. По его мнению, "сдвигов к реальному диалогу теперь не будет".
    Штаб-квартира НАТО в Брюсселе
    NATO

    КИЕВ, 1 апр — РИА Новости Украина. Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что североатлантический альянс застыл в нынешней позиции по отношению к России, сдвигов к реальному диалогу не будет.

    Михаил Погребинский
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Погребинский о том, как Порошенко использует данные опросов по НАТО

    Читайте также: Большинство украинцев хотят вернуть Крым, но не все в это верят — опрос

    "В НАТО ожидали изменения подхода США к России. Он не последовал. Сдвигов к реальному диалогу теперь не будет: альянс застыл в нынешней позиции", — написал Пушков в своем микроблоге в Twitter.

    Президент США Дональд Трамп в ходе предвыборной гонки не раз заявлял, что намерен приложить все усилия, чтобы нормализовать отношения с Россией.

    Ранее в МИД России по итогам министерской сессии Совета НАТО подчеркнули, что Москве фактически навязывают конфронтационную парадигму отношений, основанную на логике военного противостояния.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Спецпредставитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по Украине Мартин Сайдик. Архивное фото
    Донбасс: пасхальное перемирие
    Обстрел консульства Польши в Луцке
    Обстрел консульства Польши в Луцке
    Логотип Евровидения
    Скандальное Евровидение: недопуск РФ, бойкот, санкции...
    Виталий Кличко на велосипеде. Архивное фото
    Чем богаты. Чиновники показали свои декларации