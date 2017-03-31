Экс-планировщик воздушных войн НАТО: мы разрешаем убивать гражданских

РИА Новости Украина

Бундесвер задействован в воздушной войне против "Исламского государства" не только при помощи разведывательных самолетов. Советники федерального правительства проверяют каждую цель международной антиигиловской коалиции. "Они говорят – это цель может стоить максимум десять жизней мирного населения", ну а уже затем наносятся авиаудары, говорит бывший планировщик воздушных войн Ульрих Шольц (Ulrich Scholz) в интервью Sputnik.

"Мы принимаем сопутствующий урон", — заявил бывший подполковник бундесвера и планировщик воздушных войн НАТО, Ульрих Щольц. То есть удивление среди политиков и СМИ в связи с информацией о том, что немецкий самолеты-разведчики Tornado принимали участие в авиаударах антиигиловской коалиции, которые привели к жертвам среди гражданского населения, могло быть симуляцией. Тем самым, каждое заявление федерального правительства о том, что вначале оно должно проверить, что конкретно случилось при авиаударах в Сирии или Ираке, связано с чем-то большим, чем только незнанием.

Бундесвер вовлечен в бомбардировки гражданского населения? Возмущение в социальных сетях

По словам Шольца, речь идет о классическом поведении в ходе воздушной войны по образцу США или НАТО. Но такой противник, как "Исламское государство", в асимметричной войне против регулярной армии не имеет никакого другого шанса, кроме как передвигаться, смешиваясь с гражданским населением. "Тогда он постарается, чтобы, при попытке атаковать его с воздуха снаряды попадали в гражданских лиц. Это часть его стратегии". Ожидаемый так называемый сопутствующий урон с самого начала принимался в расчет, в том числе и с немецкой стороны – "Мы его принимаем".

"Цинично": Допускается до десяти жертв авиаудара среди гражданского населения

По мнению бывшего планировщика воздушных войн НАТО, цинизм заключается в том, что у нас есть так называемые советники по правовым вопросам. "У нас есть адвокаты, которые разбираются в международном праве. И они дают зеленый свет любой цели! Они говорят – эта цель стоит максимум десять жизней гражданских лиц". Он подтвердил, что эти советники и с немецкой стороны работают в штаб-квартире коалиции в Дохе. "Это представители политики или МИДа, или другие уполномоченные федерального правительства и юристы. Они рассматривают каждую операцию с участием немецкого самолета и принимают решение, законно ли это с точки зрения национального и международного права". Так это и в случае с немецкими самолетами-разведчиками Tornado.

Десятки жертв среди гражданского населения: Бундесвер вовлечен в атаки в Сирии

И затем начинаются бомбардировки – "разрешается убить до десяти человек". Это называется "минимизация жертв среди гражданского населения". Для бывшего офицера это означает обратное – "Мы разрешаем убийства гражданского населения!". Поэтому для него эта воздушная война "просто аморальна – абстрагируясь от того, что она не достигнет и своей политической цели".

Федеральное правительство бездействует – Tornado – часть "убийственной цепочки"

По словам Шольца, который сам был пилотом Tornado, это самолеты-разведчики "абсолютно непригодны" для операций против "Исламского государства" и применяются только по политическим соображениям. "По этим картинкам нельзя понять, где находятся бойцы ИГ". Вместе с тем, они являются частью "убийственной цепочки" в войне. Поэтому для него очевидно, что бундесвер также несет ответственность за жертвы среди гражданского населения.

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Федеральное правительство своей реакцией на обнародованную информацию сначала демонстрирует бездействие. "В тот момент, когда Tornado тактически подчиняются американцам в этой воздушной войне, тогда немецкие Tornado являются частью так называемой убийственной цепочки (Kill Chain). Это означает, что они проводят разведывательную деятельность, затем происходят бомбардировки, а затем опять разведывательная деятельность, все находятся в одной лодке". Упомянутые советники следят за тем, чтобы соблюдалось международное право. "Убийство гражданских лиц включено".

Шольц считает воздушную войну непригодной для борьбы с исламистами. Она ведется, чтобы показать, что что-то делается. В общем-то необходимо полное задействование всех военных средств и способностей, тогда "через неделю наступит затишье". Но США и их союзники не хотели задействовать наземные войска против ИГ. Бомбы же покажут миру: "Мы что-то делаем". Но: "В конце концов, мы только убиваем гражданских лиц и продлеваем страдания населения. С политической точки зрения одной лишь воздушной войной ничего не достичь". Таким образом только разжигается исламистский террор, потому что убивают и мусульманских мирных жителей. Вывод, к которому приходит Шольц – "Это политическая глупость!".

В ответ на военную пропаганду: Гражданское население в Алеппо не было целенаправленным объектом бомбардировок

Бывший высокопоставленный офицер НАТО с самого начала критиковал задействование бундесвера в Сирии. На вопрос, как он оценивает то, что события в Алеппо и Мосуле различным образом представляются и оцениваются немецкими политиками и СМИ, он отвечает: "Сирийский президент Башар Асад и Москва также не заинтересованы в ненужных жертвах среди гражданского населения. И российская армия действует в войне не иначе, чем западные армии",- говорит Шольц, который после 1990 года работал советником в Восточной Европе.

Случай Алеппо – это классика. "Повстанцы знали, что если они уйдут из города и встанут перед сирийскими и российскими силами на открытой местности, они погибнут. Это означает, что они постоянно будут передвигаться в среде гражданского населения. Это означает – сопутствующий урон в Алеппо – не что иное, как последствие асимметричной войны".

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Утверждать, что сирийская армия или российские силы намеренно убивали гражданское население – "это противоречит разуму", говорит бывший офицер НАТО. Такие обвинения, по его мнению, являются "военной пропагандой". "И оценивать, какой бомбардировщик демократичнее, а какой более дружелюбный, это тоже цинично". Воздушная война против асимметричных сил всегда будет бить по гражданским лицам. В Алеппо ситуация не отличается от Мосула. "Единственное достойное решение – прекратить войну и сесть за стол переговоров".