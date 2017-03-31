наверх
31.03.201720:35
Курсы валют НБУ
  • EUR28.96- 0.10
  • USD26.98- 0.06
Рубрики
Ещё
    Зарубежье

    Экс-планировщик воздушных войн НАТО: мы разрешаем убивать гражданских

    (обновлено: )19603
    Воздушная война против асимметричных сил всегда будет бить по гражданским лицам. "Единственное достойное решение – прекратить войну и сесть за стол переговоров", считает бывший подполковник бундесвера и планировщик воздушных войн НАТО, Ульрих Щольц.
    Истребитель-бомбардировщик США
    RIA News ВВС США | Перейти в фотобанк

    РИА Новости Украина

    Бундесвер задействован в воздушной войне против "Исламского государства" не только при помощи разведывательных самолетов. Советники федерального правительства проверяют каждую цель международной антиигиловской коалиции. "Они говорят – это цель может стоить максимум десять жизней мирного населения", ну а уже затем наносятся авиаудары, говорит бывший планировщик воздушных войн Ульрих Шольц (Ulrich Scholz) в интервью Sputnik.

    Экскурсия на корабли НАТО в Одессе
    culturemeter.od.ua
    Экскурсия на корабли НАТО в Одессе

    "Мы принимаем сопутствующий урон", — заявил бывший подполковник бундесвера и планировщик воздушных войн НАТО, Ульрих Щольц. То есть удивление среди политиков и СМИ в связи с информацией о том, что немецкий самолеты-разведчики Tornado принимали участие в авиаударах антиигиловской коалиции, которые привели к жертвам среди гражданского населения, могло быть симуляцией. Тем самым, каждое заявление федерального правительства о том, что вначале оно должно проверить, что конкретно случилось при авиаударах в Сирии или Ираке, связано с чем-то большим, чем только незнанием.

    Бундесвер вовлечен в бомбардировки гражданского населения? Возмущение в социальных сетях 

    По словам Шольца, речь идет о классическом поведении в ходе воздушной войны по образцу США или НАТО. Но такой противник, как "Исламское государство", в асимметричной войне против регулярной армии не имеет никакого другого шанса, кроме как передвигаться, смешиваясь с гражданским населением. "Тогда он постарается, чтобы, при попытке атаковать его с воздуха снаряды попадали в гражданских лиц. Это часть его стратегии". Ожидаемый так называемый сопутствующий урон с самого начала принимался в расчет, в том числе и с немецкой стороны – "Мы его принимаем".

    "Цинично": Допускается до десяти жертв авиаудара среди гражданского населения

    По мнению бывшего планировщика воздушных войн НАТО, цинизм заключается в том, что у нас есть так называемые советники по правовым вопросам. "У нас есть адвокаты, которые разбираются в международном праве. И они дают зеленый свет любой цели! Они говорят – эта цель стоит максимум десять жизней гражданских лиц". Он подтвердил, что эти советники и с немецкой стороны работают в штаб-квартире коалиции в Дохе. "Это представители политики или МИДа, или другие уполномоченные федерального правительства и юристы. Они рассматривают каждую операцию с участием немецкого самолета и принимают решение, законно ли это с точки зрения национального и международного права". Так это и в случае с немецкими самолетами-разведчиками Tornado.

    Совместные учения стран НАТО Poseidon–2017 в Черном море
    Думская.net
    "Посейдон" в Черном море: учения НАТО у берегов Украины

    Десятки жертв среди гражданского населения: Бундесвер вовлечен в атаки в Сирии

    И затем начинаются бомбардировки – "разрешается убить до десяти человек". Это называется "минимизация жертв среди гражданского населения". Для бывшего офицера это означает обратное – "Мы разрешаем убийства гражданского населения!". Поэтому для него эта воздушная война "просто аморальна – абстрагируясь от того, что она не достигнет и своей политической цели".

    Федеральное правительство бездействует – Tornado – часть "убийственной цепочки"

    По словам Шольца, который сам был пилотом Tornado, это самолеты-разведчики "абсолютно непригодны" для операций против "Исламского государства" и применяются только по политическим соображениям. "По этим картинкам нельзя понять, где находятся бойцы ИГ". Вместе с тем, они являются частью "убийственной цепочки" в войне. Поэтому для него очевидно, что бундесвер также несет ответственность за жертвы среди гражданского населения.

    У бундесвера есть ряд альтернатив военной базе НАТО в Турции Инджирлик

    Федеральное правительство своей реакцией на обнародованную информацию сначала демонстрирует бездействие. "В тот момент, когда Tornado тактически подчиняются американцам в этой воздушной войне, тогда немецкие Tornado являются частью так называемой убийственной цепочки (Kill Chain). Это означает, что они проводят разведывательную деятельность, затем происходят бомбардировки, а затем опять разведывательная деятельность, все находятся в одной лодке". Упомянутые советники следят за тем, чтобы соблюдалось международное право. "Убийство гражданских лиц включено".

    Михаил Погребинский
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Погребинский о том, как Порошенко использует данные опросов по НАТО

    Шольц считает воздушную войну непригодной для борьбы с исламистами. Она ведется, чтобы показать, что что-то делается. В общем-то необходимо полное задействование всех военных средств и способностей, тогда "через неделю наступит затишье". Но США и их союзники не хотели задействовать наземные войска против ИГ. Бомбы же покажут миру: "Мы что-то делаем". Но: "В конце концов, мы только убиваем гражданских лиц и продлеваем страдания населения. С политической точки зрения одной лишь воздушной войной ничего не достичь". Таким образом только разжигается исламистский террор, потому что убивают и мусульманских мирных жителей. Вывод, к которому приходит Шольц – "Это политическая глупость!".

    В ответ на военную пропаганду: Гражданское население в Алеппо не было целенаправленным объектом бомбардировок

    Бывший высокопоставленный офицер НАТО с самого начала критиковал задействование бундесвера в Сирии. На вопрос, как он оценивает то, что события в Алеппо и Мосуле различным образом представляются и оцениваются немецкими политиками и СМИ, он отвечает: "Сирийский президент Башар Асад и Москва также не заинтересованы в ненужных жертвах среди гражданского населения. И российская армия действует в войне не иначе, чем западные армии",- говорит Шольц, который после 1990 года работал советником в Восточной Европе.

    Случай Алеппо – это классика. "Повстанцы знали, что если они уйдут из города и встанут перед сирийскими и российскими силами на открытой местности, они погибнут. Это означает, что они постоянно будут передвигаться в среде гражданского населения. Это означает – сопутствующий урон в Алеппо – не что иное, как последствие асимметричной войны".

    Читайте также: Поехали! Украина все больше отрывается от реальности – итоги недели

    Утверждать, что сирийская армия или российские силы намеренно убивали гражданское население – "это противоречит разуму", говорит бывший офицер НАТО. Такие обвинения, по его мнению, являются "военной пропагандой". "И оценивать, какой бомбардировщик демократичнее, а какой более дружелюбный, это тоже цинично". Воздушная война против асимметричных сил всегда будет бить по гражданским лицам. В Алеппо ситуация не отличается от Мосула. "Единственное достойное решение – прекратить войну и сесть за стол переговоров".

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Молоточек судьи
    Украина - РФ. Суд и дело на 3 миллиарда
    Обстрел консульства Польши в Луцке
    Обстрел консульства Польши в Луцке
    Игорь Насалик. Архивное фото
    Неработающий реестр: скандал с подачей e-деклараций
    Под санкциями. Активы российских банков в Украине. Инфографика
    Уход российских банков из Украины