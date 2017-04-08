Украина активизирует диалог с государствами-партнерами по Донбассу

КИЕВ, 8 апр — РИА Новости Украина. Украина планирует активизировать диалог с государствами-партнерами, чтобы обеспечить эффективную реализацию минских договоренностей. Об этом речь идет в утвержденной в субботу президентом Украины Петром Порошенко программе сотрудничества Украины с НАТО на 2017 год, обнародованной на сайте главы государства.

Читайте также: Сепаратистский патриотизм Закарпатья: успешная Венгрия или бедная Украина?

"Активизировать диалог с государствами-партнерами с целью обеспечения эффективной реализации минских договоренностей, в частности, в части проведения выборов после полного выполнения условий по безопасности", — говорится в программе.

В документе говорится, что будет "продолжаться работа в рамках "нормандского", "минского" и других форматов с целью полного восстановления территориальной целостности и суверенитета Украины.

При этом Киев будет работать над "сохранением существующих и введением новых специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) в отношении Российской Федерации".

Также в программе говорится, что Украина в текущем году намерена "обеспечить обращение в международные судебные учреждения в связи с нарушениями Российской Федерацией международно-правовых обязательств, в частности, относительно запрета финансирования терроризма, в том числе по результатам расследования падения 14 июля 2014 года самолета "Malaysian Airlines" рейса МН17".

Ранее сообщалось, что президент Петр Порошенко подписал указ "Об утверждении Годовой национальной программы под эгидой Комиссии Украина-НАТО на 2017 год".