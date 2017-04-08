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    Порошенко обсудил с делегатами ЕП Крым и дестабилизацию в Донбассе

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    В ходе встречи президент Петр Порошенко также поблагодарил Европейский Парламент за поддержку решения о введении Евросоюзом безвизового режима для Украины.
    Встреча Петра Порошенко с делегатами Европарламента
    Сайт президента Украины

    КИЕВ, 8 апр — РИА Новости Украина. Президент Петр Порошенко в ходе встречи с делегацией Европарламента обсудил Крым и Донбасс, обвинив Россию в дестабилизации ситуации, сообщает пресс-служба главы государства.

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    "Собеседники осудили последние действия Российской Федерации, направленные на дестабилизацию ситуации в Донбассе и подрыв мирного процесса", — говорится в сообщении.

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    Также сообщается, что Порошенко "высоко оценил активную позицию Европарламента по защите прав человека во временно оккупированном Крыму и поддержку усилий по деоккупации полуострова".

    В ходе встречи президент поблагодарил ЕП за поддержку решения о введении Евросоюзом безвизового режима для Украины.

    "Это решение стало четким подтверждением мощной поддержки со стороны Европарламента европейского будущего нашего государства", — подчеркнул он.

    Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ), однако добиться полного прекращения огня в Донбассе пока не удалось. 

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