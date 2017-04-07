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    Порошенко предложили миллиард рублей за допуск Самойловой на Евровидение - СМИ

    Тема:

    Скандальное Евровидение: недопуск РФ, бойкот, санкции... (564)

    (обновлено: )81523
    Как отмечается, если Петр Порошенко примет условие, российское подразделение сети ресторанов быстрого питания перечислит в бюджет Украины до миллиарда рублей.
    Президент Петр Порошенко. Архивное фото
    REUTERS Michael Dalder

    КИЕВ, 7 апр — РИА Новости Украина. Российское подразделение сети ресторанов быстрого питания "Бургер Кинг" направило в администрацию президента Украины письмо на имя Петра Порошенко с просьбой разрешить въезд в Украину российской певице Юлии Самойловой на время проведения Евровидения. Об этом пишет Lenta.ru, в распоряжение которой поступило сообщение.

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    Если президент примет условие, компания готова перечислить в бюджет Украины до миллиарда рублей.

    В компании уточняют, что проект будет реализовываться в рамках благотворительной программы "Бургер Кинг" в России.

    В этом году Россию на Евровидении должна представлять Самойлова с песней о любви Flame Is Burning. СБУ запретила Самойловой въезд на территорию страны на три года из-за ее выступления в Крыму. Российский "Первый канал" выразил сожаление, что Украине "не хватило здравого смысла выглядеть цивилизованно" при принятии решения.

    Европейский вещательный союз (EBU) ранее предложил "Первому каналу" устроить спутниковую трансляцию выступления Самойловой, однако телеканал отказался, так как это противоречит смыслу мероприятия, "неукоснительным правилом которого является выступление в живом эфире на сцене Евровидения".

    В EBU в этой связи пояснили, что предложение выступления по спутниковой связи является "запасным вариантом".

    Вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко заявил, что в Киеве готовы принять на конкурсе Евровидение представителя от России, но только в том случае, если российскую певицу Юлию Самойлову заменит другой конкурсант, не имеющий проблем с украинским законодательством.

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