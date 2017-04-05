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    Киев

    Полиция допускает провокации во время Евровидения в Киеве

    (обновлено: )26
    По мнению главы Нацполиции Сергея Князева, провокации могут быть направлены на то, чтобы выставить Украину в невыгодном свете перед мировым сообществом.
    Полицейские-кинологи будут задействованы в обеспечении безопасности участников и гостей Евровидения-2017
    kv.npu.gov.ua

    КИЕВ, 5 апр — РИА Новости Украина. Во время проведения песенного конкурса Евровидение в Киеве возможны провокации, заявил глава Национальной полиции Украины Сергей Князев.

    Слоган Евровидения-2017
    1tv.com.ua
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    "Для нас не впервые нести службу во время проведения мероприятий такого уровня. Нацполиция готова обеспечить правопорядок во время Евровидения в Украине", — цитирует "112 Украина" Князева.

    По словам главы Нацполиции, что правоохранители не исключают возможности провокаций, поскольку определенные силы могут препятствовать ходу конкурса, чтобы выставить Украину в невыгодном свете перед мировым сообществом.

    Он также добавил, что полиция будет усиленно нести службу во время массовых мероприятий в столице.

    Ранее начальник главного управления Нацполиции Украины в столице Андрей Крищенко сообщил, что во время Евровидения–2017 в Киеве за общественным порядком будут следить до 10 тысяч правоохранителей.

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