Полиция допускает провокации во время Евровидения в Киеве

КИЕВ, 5 апр — РИА Новости Украина. Во время проведения песенного конкурса Евровидение в Киеве возможны провокации, заявил глава Национальной полиции Украины Сергей Князев.

"Для нас не впервые нести службу во время проведения мероприятий такого уровня. Нацполиция готова обеспечить правопорядок во время Евровидения в Украине", — цитирует "112 Украина" Князева.

По словам главы Нацполиции, что правоохранители не исключают возможности провокаций, поскольку определенные силы могут препятствовать ходу конкурса, чтобы выставить Украину в невыгодном свете перед мировым сообществом.

Он также добавил, что полиция будет усиленно нести службу во время массовых мероприятий в столице.

Ранее начальник главного управления Нацполиции Украины в столице Андрей Крищенко сообщил, что во время Евровидения–2017 в Киеве за общественным порядком будут следить до 10 тысяч правоохранителей.