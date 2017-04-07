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    Киев

    Безопасность на Евровидении в Киеве усилят системой идентификации

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    Скандальное Евровидение: недопуск РФ, бойкот, санкции... (562)

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    И киевляне, и гости столицы должны проявлять бдительность во время международного печенного конкурса, заявил в эфире "ГС" советник главы МВД Иван Варченко.
    Логотип Евровидения
    УНИАН

    КИЕВ, 7 апр — РИА Новости Украина. На время проведения международного песенного конкурса "Евровидение" в Киеве усилят меры охраны общественной безопасности. В частности, за общественным порядком и безопасностью в столице будут следить около 10 тысяч полицейских, военнослужащих Нацгвардии, работников Госпогранслужбы и Госслужбы по чрезвычайным ситуациям. Об этом сообщают в Министерстве внутренних дел.

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    Анализируя потенциальные угрозы, советник министра внутренних дел Иван Варченко в эфире радиостанции Голос Столицы рассказал, что для усиления мер безопасности на время мероприятия будет использована городская система видеонаблюдения.

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    "Мы надеемся на то, что все те системы видеонаблюдения, которые сейчас интегрируются по единым центрам, они становятся все более качественными. Они позволяют идентифицировать лица тех, кто проходит мимо этой системы. И, в частности, выявить тех, кто находится в розыске, преступников, рецидивистов, воров и так далее. И, соответственно, быстро реагировать. Вместе с тем, мы понимаем, что безопасность — это целый комплекс мероприятий, включающих, в том числе упомянутое видеонаблюдение, а также бдительность граждан", — подчеркнул Варченко.

    Ранее сообщалось, что на Евровидение в Киеве уже продано 27 тысяч билетов

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