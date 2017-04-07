Безопасность на Евровидении в Киеве усилят системой идентификации

КИЕВ, 7 апр — РИА Новости Украина. На время проведения международного песенного конкурса "Евровидение" в Киеве усилят меры охраны общественной безопасности. В частности, за общественным порядком и безопасностью в столице будут следить около 10 тысяч полицейских, военнослужащих Нацгвардии, работников Госпогранслужбы и Госслужбы по чрезвычайным ситуациям. Об этом сообщают в Министерстве внутренних дел.

Анализируя потенциальные угрозы, советник министра внутренних дел Иван Варченко в эфире радиостанции Голос Столицы рассказал, что для усиления мер безопасности на время мероприятия будет использована городская система видеонаблюдения.

Читайте также: Шаг вперед, два назад. Скандал с Евровидением накаляется

"Мы надеемся на то, что все те системы видеонаблюдения, которые сейчас интегрируются по единым центрам, они становятся все более качественными. Они позволяют идентифицировать лица тех, кто проходит мимо этой системы. И, в частности, выявить тех, кто находится в розыске, преступников, рецидивистов, воров и так далее. И, соответственно, быстро реагировать. Вместе с тем, мы понимаем, что безопасность — это целый комплекс мероприятий, включающих, в том числе упомянутое видеонаблюдение, а также бдительность граждан", — подчеркнул Варченко.

Ранее сообщалось, что на Евровидение в Киеве уже продано 27 тысяч билетов.