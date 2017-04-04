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    Продано 27 тыс билетов на Евровидение

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    Замглавы Национальной общественной телерадиокомпании сообщил, что "в общем утвержденном плане сметы расходов и доходов отмечено 44 миллиона гривен доходов от продажи билетов".
    Слоган Евровидения-2017
    1tv.com.ua

    КИЕВ, 4 апр — РИА Новости Украина. Зрители раскупили почти 27 тысяч билетов на Евровидение в Киеве, сообщила во вторник пресс-служба правительства Украины со ссылкой на замглавы Национальной общественной телерадиокомпании Павла Грицака.

    Эмблема Евровидения в Киеве
    УНИАН
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    "По состоянию на сегодня продано билетов на общее количество 26,9 тысячи билетов на все девять событий конкурса на общую сумму 36,2 миллиона гривен (1,3 миллиона долларов). В общем утвержденном плане сметы расходов и доходов отмечено 44 миллиона гривен (1,6 миллиона долларов) доходов от продажи билетов", — цитирует пресс-служба слова Грицака.

    По его данным, общее количество билетов, которые доступны в продаже, более 8 тысяч. Он отметил, что 10 апреля начнется следующая волна продажи билетов, в том числе на полуфиналы и финал конкурса.

    Как заявил Грицак, подготовка к конкурсу проходит в штатном режиме.

    Билеты на песенный конкурс Евровидение-2017 в Киеве поступили в продажу 14 февраля, их стоимость составляет от 8 до 500 евро. Всего планируется продать около 70 тысяч билетов на девять событий конкурса: финал, два полуфинала, их репетиции и генеральные репетиции.

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