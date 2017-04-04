Продано 27 тыс билетов на Евровидение

КИЕВ, 4 апр — РИА Новости Украина. Зрители раскупили почти 27 тысяч билетов на Евровидение в Киеве, сообщила во вторник пресс-служба правительства Украины со ссылкой на замглавы Национальной общественной телерадиокомпании Павла Грицака.

"По состоянию на сегодня продано билетов на общее количество 26,9 тысячи билетов на все девять событий конкурса на общую сумму 36,2 миллиона гривен (1,3 миллиона долларов). В общем утвержденном плане сметы расходов и доходов отмечено 44 миллиона гривен (1,6 миллиона долларов) доходов от продажи билетов", — цитирует пресс-служба слова Грицака.

По его данным, общее количество билетов, которые доступны в продаже, более 8 тысяч. Он отметил, что 10 апреля начнется следующая волна продажи билетов, в том числе на полуфиналы и финал конкурса.

Как заявил Грицак, подготовка к конкурсу проходит в штатном режиме.

Билеты на песенный конкурс Евровидение-2017 в Киеве поступили в продажу 14 февраля, их стоимость составляет от 8 до 500 евро. Всего планируется продать около 70 тысяч билетов на девять событий конкурса: финал, два полуфинала, их репетиции и генеральные репетиции.