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    "Пройдет в Киеве". Организаторы Евровидения опровергли переезд конкурса

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    Скандальное Евровидение: недопуск РФ, бойкот, санкции... (558)

    (обновлено: )56904
    Ранее СМИ сообщили, что во время разговора с пранкерами глава EBU якобы сказала, что Киев в последний момент может лишиться права на проведение Евровидения и что конкурс может быть перенесен в Германию, в Берлин.
    Логотип Евровидения
    УНИАН

    КИЕВ, 5 апр – РИА Новости Украина, Людмила Божко. Европейский вещательный союз (EBU) опроверг появившуюся информацию о возможном переносе песенного конкурса Евровидение в Германию, мероприятие пройдет в Киеве.

    Ранее издание "Лайф" сообщило, что российские пранкеры Алексей Столяров и Владимир Кузнецов, известные своими розыгрышами зарубежных политиков, связались с гендиректором EBU от имени украинского премьера Владимира Гройсмана. Их интересовал вопрос, действительно ли EBU готов применить меры к Украине за отказ пустить на территорию страны российскую конкурсантку Юлию Самойлову. По информации издания, во время разговора с ними Дельтенре якобы сказала, что Киев в последний момент может лишиться права на проведение конкурса и что он может быть перенесен в Германию, в Берлин.

    Слоган Евровидения-2017
    1tv.com.ua
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    "Конкурс "Евровидение" пройдет в Киеве", — говорится в официальном комментарии EBU, присланном РИА Новости.

    В марте Европейский вещательный союз (EBU) заявил об угрозе для будущего участия Украины в песенном конкурсе Евровидение в том случае, если страна не решит вопрос о запрете въезда в Украину представительнице РФ Юлии Самойловой. Соответствующее письмо главы EBU Ингрид Дельтенре премьер-министру Владимиру Гройсману было опубликовано в интернете.

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    Как сообщалось, в пятницу, 31 марта, организаторы Евровидения заявили, что ряд стран якобы готовы бойкотировать конкурс в Киеве в связи с запретом въезда в Украину представительнице РФ Юлии Самойловой. В среду, 22 марта, СБУ запретила въезд Самойловой на территорию Украины на три года. Поводом для запрета стало участие россиянки в концерте в Крыму без разрешения украинских властей.

    Вице-премьер Вячеслав Кириленко ранее заявил, что решение Киева отказать во въезде в страну российской участнице Евровидения-2017 Юлии Самойловой не повлияет на намерения других участников выступить в конкурсе.

    Украина получила право принимать Евровидение-2017 после победы певицы Джамалы с песней "1944" в Стокгольме в 2016 году. Оргкомитет решил провести конкурс в Киеве. Финал Евровидения запланирован на 13 мая, полуфиналы пройдут 9 и 11 мая. Согласно результатам жеребьевки, участница от России выступит во втором полуфинале.

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