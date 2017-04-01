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    Письмо от EBU: Украину грозят отстранить от Евровидения

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    Скандал на Евровидении: Украина не пустила участницу из РФ (545)

    (обновлено: )19421
    Глава Европейского вещательного союза в своем письме отмечает, что "если не удастся найти приемлемое решение, нет сомнений, что будущее участие Украины в Евровидении окажется под угрозой".
    Логотип Евровидения
    УНИАН

    КИЕВ, 1 апр — РИА Новости Украина. Европейский вещательный союз (EBU) заявил об угрозе для будущего участия Украины в песенном конкурсе Евровидение в том случае, если страна не решит вопрос о запрете въезда в Украину представительнице РФ Юлии Самойловой. Соответствующее письмо главы EBU Ингрид Дельтенре премьер-министру Владимиру Гройсману опубликовано на сайте Oikotimes, посвященном Евровидению. Подлинность письма подтвердили в комментарии Deutsche Welle

    Евровидение-2017. Логотип
    wikimedia.org
    Определен порядок выступлений стран-участниц на Евровидении-2017

    Украина получила право принимать Евровидение-2017 после победы певицы Джамалы с песней "1944" в Стокгольме в 2016 году. Оргкомитет решил провести конкурс в Киеве. Финал Евровидения запланирован на 13 мая, полуфиналы пройдут 9 и 11 мая. Согласно результатам жеребьевки, участница от России выступит во втором полуфинале.

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    "Просим обратить внимание, что если нам не удастся найти приемлемое решение в этом вопросе, нет сомнений, что будущее участие Украины в Евровидении окажется под угрозой", — говорится в тексте письма, датированном 23 марта 2017 года.

    Oikotimes
    Письмо EBU об угрозе отстранения Украины от Евровидения

    Также Дельтенре пригрозила недопуском Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) к будущим мероприятиям Европейского вещательного союза.

    Oikotimes
    Письмо EBU об угрозе отстранения Украины от Евровидения

    Как сообщалось, в пятницу, 31 марта, организаторы Евровидения заявили, что ряд стран якобы готовы бойкотировать конкурс в Киеве в связи с запретом въезда в Украину представительнице РФ Юлии Самойловой. В среду, 22 марта, СБУ запретила въезд Самойловой на территорию Украины на три года. Поводом для запрета стало участие россиянки в концерте в Крыму без разрешения украинских властей.

    Российский Первый канал заявил, что Самойлова не будет дистанционно участвовать в Евровидении. Такой вариант ранее предложили организаторы международного печенного конкурса.

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