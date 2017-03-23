Кириленко: трансляция выступления Самойловой нарушает законы

КИЕВ, 23 мар — РИА Новости Украина. Вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко заявил, что трансляция выступления участницы Евровидения от РФ Юлии Самойловой украинскими телеканалами — такое же нарушение местных законов, как и въезд в страну.

"Трансляция выступления Самойловой украинскими телеканалами — это такое же нарушение украинских законов, как и ее въезд в Украину. Европейский вещательный союз должен был учесть это", — написал он в соцсети Twitter в четверг.

Европейский вещательный союз (EBU) ранее предложил Первому каналу устроить спутниковую трансляцию выступления Юлии Самойловой, которой запретили въезд в Украину, чтобы она все же смогла принять участие в конкурсе Евровидение.

Россию на конкурсе Евровидение-2017 должна представлять Самойлова с песней о любви "Flame Is Burning". В среду, 22 марта, СБУ запретила въезд на территорию Украины на три года участнице Евровидения от России Юлии Самойловой. Поводом для запрета стало участие россиянки в концерте в Крыму без разрешения украинских властей.

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