Deutsche Welle: как Россия выиграла у Евровидения в Киеве

Тимур Громов, РИА Новости Украина

"Хотели как лучше, а получилось как всегда" — эти слова, сказанные Виктором Черномырдиным в его бытность премьер-министром России, точнее всего передают стратегию Европейского вещательного союза (ЕВС) — правообладателя Евровидения — в проведении конкурса в Киеве в мае 2017 года, пишет Андрей Бреннер в статье для Deutsche Welle.

ЕВС рассчитывал, что, несмотря на российско-украинский конфликт из-за Крыма и ситуации на Донбассе, скандалов удастся избежать и Россия примет участие в Евровидении-2017, но в итоге разразился один из самых громких скандалов в истории конкурса, полагает автор публикации.

Как слон в посудной лавке

"Мы находимся в диалоге", "мы надеемся" — на протяжении почти года таков был лейтмотив ответов Европейского вещательного союза на вопрос, сможет ли представитель России принять участие в Евровидении в Киеве. Ставшее достоянием гласности 31 марта письмо генерального директора ЕВС Ингрид Дельтенре премьер-министру Украины Владимиру Гройсману свидетельствует о неэффективности всех этих переговоров. Письмо было отправлено на следующий день после того, как Киев запретил российской участнице Юлии Самойловой въезд в Украину", — напомнил Бреннер.

"Между тем Европейский вещательный союз еще до начала подготовки к нынешнему конкурсу должен был получить от Киева гарантии того, что украинские власти дадут возможность выступить на Евровидении-2017 всем участникам. В противном случае — лишить Украину права на организацию. А от России — потребовать соблюдать украинские законы как условие ее участия в конкурсе. Такая двойная стратегия позволила бы избежать нынешней ситуации, и у ЕВС было достаточно времени и возможностей для маневра", — полагает автор статьи.

"Сейчас Европейский вещательный союз, по сути, шантажирует Украину, грозя исключить страну из будущих конкурсов, если Самойлова не сможет приехать в Киев. Подобные методы достижения целей — не редкость в политике и в дипломатии. Но наиболее действенны они в устной беседе — по телефону или лично. Генеральный директор ЕВС Ингрид Дельтенре могла бы позвонить Владимиру Гройсману, а еще лучше — приехать для встречи с ним в Киев", — говорится в публикации.

"Предъявлять в эпоху WikiLeaks ультиматумы письменно — непростительная оплошность. В Украине продолжается борьба за власть различных группировок, каждая из которых может быть заинтересована в подобного рода утечках. Министру иностранных дел страны Павлу Климкину не оставалось ничего другого, кроме как вечером 31 марта отклонить ультиматум ЕВС", — пишет Бреннер.

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Украина поддалась на провокацию

"У Киева был шанс сохранить лицо, дав возможность любому российскому участнику приехать в Украину. Для этого еще на начальном этапе подготовки к конкурсу следовало заявить, что для Евровидения — так же, как для крупных международных конференций и спортивных соревнований, — будут сделаны исключения из действующего законодательства. И не стоило опасаться того, что Москва выдвинула бы для участия в конкурсе исполнителя из украинского черного списка… Он или она просто не осмелились бы приехать в Киев, зная, какой прием устроит публика в концертном зале. Мало бы не показалось", — говорится в статье.

"Москва поступила куда более тонко, выбрав прикованную к инвалидной коляске певицу Юлию Самойлову. Однако Киев угодил в расставленную ловушку и отказал певице во въезде, сославшись на то, что Самойлова выступала в аннексированном Крыму. Приехала она туда с территории России, а не Украины. А это — нарушение украинского закона. Москва знала, что Киев поступит именно так…", — продолжает автор публикации.

Не в Евровидении дело

"России нет дела до Евровидения и Юлии Самойловой. Находящиеся у власти политики в России прекрасно знают правила, по которым играют европейцы. Знают, чтобы нарушать их. Европа пока только учится реагировать на подобные выпады. Россия на Евровидении-2017 выиграла в позиционной борьбе у Европейского вещательного союза и Украины. Важно, однако, чтобы политический скандал на конкурсе не отвратил от него тех россиян, которые в прошлом году по результатам зрительского голосования дали украинке Джамале высокое второе место, а значит, смогли выразить свое мнение…", — полагает Бреннер.

В пятницу, 31 марта, неофициальный сайт о Евровидении oikotimes.com опубликовал копию письма гендиректора Европейского вещательного союза (EBС) Ингрид Делтенре к премьеру Владимиру Гройсману. Позже в EBU подтвердили DW подлинность этого письма. В своем письме глава Европейского вещательного союза называет недопустимым запрет на въезд российской певице Юлии Самойловой и предупреждает о возможности исключения Украины из будущих конкурсов. Тем более что решение о запрете приезда Самойловой принималось даже без консультации с организаторами конкурса.

Российская конкурсантка Юлия Самойлова со своей песней Flame is Burning указана третьей по счету выступающей во втором полуфинале, который пройдет 11 мая. Отметим, что список составили Европейский вещательный союз и Национальная общественная телекомпания Украины. Организаторы подчеркнули, что еще три года назад участники сами тянули жребий и определяли свой порядковый номер.