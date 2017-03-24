ЕвроНЕвидение: в соцсетях обсудили запрет въезда для Самойловой

vk.com/clubjuliasamoilova

Тимур Громов, РИА Новости Украина

Служба безопасности Украины запретила въезд на территорию страны на три года участнице Евровидения от России Юлии Самойловой. В 2015 году певица посещала Крым, не получив разрешения, на необходимости которого настаивает Киев. Украинские организаторы конкурса Евровидение-2017 заявили, что выполнят решение СБУ. В России уже слышатся угрозы бойкота конкурса, ну а Первый канал и ВГТРК в совместном заявлении пообещали, что Самойлова представит Россию на конкурсе в следующем году вне зависимости от места его проведения.

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Украинцы решение СБУ восприняли весьма противоречиво, о чем свидетельствуют многочисленные комментарии в соцсетях. "Она нарушила закон", — пишут одни. "СБУ хочет не пустить Самойлову в Киев потому, что в ведомстве очень четко понимают, что тупо не смогут обеспечить ей безопасность", — полагают другие. Но есть в соцсетях и такие мнения: "Запретом на въезд российской певице власть играет на наших психотравмах. Да, мы травмированы войной, убитыми и ранеными. Мы морально изуродованы этим. Но мы не должны становиться нравственными калеками".

Скриншот из Facebook

Скриншот из Facebook

Скриншот из Facebook

Скриншот из Facebook

Скриншот из Facebook

Скриншот из Facebook

Скриншот из Facebook

Скриншот из Facebook

Скриншот из Facebook

Скриншот из Facebook