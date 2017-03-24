ЕвроНЕвидение: в соцсетях обсудили запрет въезда для Самойловой

Тимур Громов, РИА Новости Украина
Служба безопасности Украины запретила въезд на территорию страны на три года участнице Евровидения от России Юлии Самойловой. В 2015 году певица посещала Крым, не получив разрешения, на необходимости которого настаивает Киев. Украинские организаторы конкурса Евровидение-2017 заявили, что выполнят решение СБУ. В России уже слышатся угрозы бойкота конкурса, ну а Первый канал и ВГТРК в совместном заявлении пообещали, что Самойлова представит Россию на конкурсе в следующем году вне зависимости от места его проведения.
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Украинцы решение СБУ восприняли весьма противоречиво, о чем свидетельствуют многочисленные комментарии в соцсетях. "Она нарушила закон", — пишут одни. "СБУ хочет не пустить Самойлову в Киев потому, что в ведомстве очень четко понимают, что тупо не смогут обеспечить ей безопасность", — полагают другие. Но есть в соцсетях и такие мнения: "Запретом на въезд российской певице власть играет на наших психотравмах. Да, мы травмированы войной, убитыми и ранеными. Мы морально изуродованы этим. Но мы не должны становиться нравственными калеками".