Охранять Евровидение будут 10 тыс полицейских

КИЕВ, 4 апр — РИА Новости Украина. Во время Евровидения–2017 в Киеве за общественным порядком будут следить до 10 тысяч правоохранителей. Об этом сообщил начальник главного управления Нацполиции Украины в столице Андрей Крищенко.

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"Вообще на период Евровидения будет задействовано от 8 до 10 тысяч правоохранителей. Это и военнослужащие Национальной гвардии, три тысячи человек. Также из других регионов будут добавлены дополнительные силы", — сказал Крищенко на брифинге во вторник.

Все подразделения Нацполиции будут переведены на усиленный режим работы, добавил он.

Во вторник в Киеве стартовали учения по обеспечению безопасности во время проведения Евровидения, они начались с аэропорта "Борисполь".

Напомним, в этом году Евровидение пройдет в Киеве.