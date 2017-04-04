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    Киев

    Охранять Евровидение будут 10 тыс полицейских

    (обновлено: )39
    Начальник главного управления Нацполиции Украины в Киеве сообщил, что на период Евровидения будут задействованы среди прочего три тысячи военнослужащих Национальной гвардии.
    Правоохранители на улицах Киева
    Украинское фото

    КИЕВ, 4 апр — РИА Новости Украина. Во время Евровидения–2017 в Киеве за общественным порядком будут следить до 10 тысяч правоохранителей. Об этом сообщил начальник главного управления Нацполиции Украины в столице Андрей Крищенко.

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    "Вообще на период Евровидения будет задействовано от 8 до 10 тысяч правоохранителей. Это и военнослужащие Национальной гвардии, три тысячи человек. Также из других регионов будут добавлены дополнительные силы", — сказал Крищенко на брифинге во вторник.

    Все подразделения Нацполиции будут переведены на усиленный режим работы, добавил он.

    Во вторник в Киеве стартовали учения по обеспечению безопасности во время проведения Евровидения, они начались с аэропорта "Борисполь".

    Напомним, в этом году Евровидение пройдет в Киеве. 

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