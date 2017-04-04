МИД отреагирует на угрозу отстранить Украину от Евровидения - Гройсман

КИЕВ, 4 апр — РИА Новости Украина. Премьер Украины Владимир Гройсман заявил, что МИД отреагирует на заявление о возможных санкциях в отношении страны, если решение об участии России в Евровидениине будет принято в ближайшие недели.

"Отреагирует министерство иностранных дел. Мы действуем в рамках украинского законодательства. К Евровидению Украина готовится очень интенсивно", — сказал Гройсман.

По его словам, решение РФ отправить на конкурс Юлию Самойлову, которая ранее посещала Крым, является попыткой "дестабилизации".

На уточняющий вопрос, когда будет реакция МИД, Гройсман предположил, что "в ближайшие дни".

Как сообщалось, в пятницу, 31 марта, организаторы Евровидения заявили, что ряд стран якобы готовы бойкотировать конкурс в Киеве в связи с запретом въезда в Украину представительнице РФ Юлии Самойловой. В среду, 22 марта, СБУ запретила въезд Самойловой на территорию Украины на три года. Поводом для запрета стало участие россиянки в концерте в Крыму без разрешения украинских властей.

Вице-премьер Вячеслав Кириленко ранее заявил, что решение Киева отказать во въезде в страну российской участнице Евровидения-2017 Юлии Самойловой не повлияет на намерения других участников выступить в конкурсе.

Украина получила право принимать Евровидение-2017 после победы певицы Джамалы с песней "1944" в Стокгольме в 2016 году. Оргкомитет решил провести конкурс в Киеве. Финал Евровидения запланирован на 13 мая, полуфиналы пройдут 9 и 11 мая. Согласно результатам жеребьевки, участница от России выступит во втором полуфинале.