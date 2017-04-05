Волонтерами Евровидения хотели стать 12 тысяч человек – Шинкарчук

КИЕВ, 5 апр — РИА Новости Украина. Украина получила право принимать Евровидение-2017 после победы певицы Джамалы с песней "1944" в Стокгольме в 2016 году. Оргкомитет решил провести конкурс в Киеве. Финал Евровидения запланирован на 13 мая, а полуфиналы пройдут 9 и 11 мая. Тем временем в Киеве продолжается подготовка к песенному конкурсу.

О привлечении к организации мероприятия волонтеров, в эфире радиостанции Голос Столицы рассказал блогер, ведущий программы "Что там с Евровидением?" Сергей Шинкарчук.

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"Волонтеры – это сильные духом и свободные временем люди, которые хотят не только помочь стране или оргкомитету, но и, прежде всего, получают удовольствие от того, что вообще пришли. Подали почти 12 тысяч заявок на участие, после чего была отобрана половина только по результатам анкетирования, из которых потом отобрали еще половину для личных встреч. И сейчас есть 900 человек, которые будут принимать участие в Евровидении на разных локациях", — рассказал Шинкарчук.

По его словам, главными требованиями к волонтерам были их мотивация, уровень знания иностранных языков и опыт работы в стрессовых ситуациях.

Ранее сообщалось, что на Евровидение в Киеве уже продано 27 тысяч билетов.