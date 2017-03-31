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    Ряд стран готовы бойкотировать Евровидение из-за недопуска РФ

    Тема:

    Скандал на Евровидении: Украина не пустила участницу из РФ (540)

    (обновлено: )1701290
    В письме главы Европейского вещательного союза Ингрид Дельтенре премьер-министру Украины Владимиру Гройсману отмечается, что ситуация с участницей от РФ вызывает гнев практически всех входящих в союз европейских вещательных компаний.
    Слоган Евровидения-2017
    1tv.com.ua

    КИЕВ, 31 мар — РИА Новости Украина. Некоторые страны могут бойкотировать конкурс песни Евровидение-2017 из-за позиции украинских властей в отношении российской исполнительницы Юлии Самойловой, говорится в письме главы Европейского вещательного союза (ЕВС) Ингрид Дельтенре премьер-министру Украины Владимиру Гройсману, сообщает Sputnik-Беларусь.

    Евровидение. Архивное фото
    Еurovision.tv
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    "Мы просим вас вмешаться и обеспечить для российской исполнительницы возможность въезда на Украину для последующего участия (в "Евровидении" – Sputnik). Если ваша администрация утвердит данный запрет, это определенно будет иметь очень большие негативные последствия для международной репутации Украины как современного и демократического европейского государства", – написала Гройсману Дельтенре.

    Отметила глава ЕВС и то, что подобное решение нанесет определенный ущерб конкурсу и союзу.

    "Сложившаяся ситуация вызывает гнев практически всех входящих в союз европейских вещательных компаний, ряд из них раскритиковали данное решение и рассматривают вопрос отказа от участия в данном событии", – указано в письме.

    Ранее ни одна страна в мире, как напомнила Дельтенре, не запрещала исполнителям принимать участие в "Евровидении". ЕВС не хочет такого создания прецедента и в текущем году.

    "Пожалуйста, учтите что, если мы не сможем найти приемлемое решение данной проблемы, это, несомненно, поставит под вопрос участие Украины в конкурсах "Евровидение" в будущем", – заключила руководитель ЕВС.

    Пресс-служба союза подтвердила корреспонденту Sputnik содержание этого письма, оно уже было направлено премьер-министру Украины.

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    В этом году Россию на Евровидении должна представлять Самойлова с песней о любви Flame Is Burning. СБУ запретила Самойловой въезд на территорию страны на три года из-за ее выступления в Крыму. Российский Первый канал выразил сожаление, что Украине "не хватило здравого смысла выглядеть цивилизованно" при принятии решения. Европейский вещательный союз (EBU) ранее предложил Первому каналу устроить спутниковую трансляцию выступления Самойловой, однако телеканал отказался.

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