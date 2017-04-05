Перенесем в Берлин. Пранкеры разыграли организаторов Евровидения

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Российский пранкер Владимир Кузнецов сообщил РИА Новости, что он и Алексей Столяров позвонили генеральному директору EBU (Европейского вещательного союза) Ингрид Дельтенре, чтобы задать ей вопросы по поводу международного песенного конкурса Евровидение.

Ранее "Лайф" сообщил, что российские пранкеры Алексей Столяров и Владимир Кузнецов, известные своими розыгрышами зарубежных политиков, связались с гендиректором EBU от имени премьера Владимира Гройсмана. Их интересовал вопрос, действительно ли EBU готов применить меры к Украине за отказ пустить на территорию страны российскую конкурсантку Юлию Самойлову.

"Украина понесёт определённые репутационные убытки, в случае если Юлию Самойлову не допустят к конкурсу. При этом существует реальная перспектива, что Киев в последний момент лишится права проведения конкурса. В этом случае страной — хозяйкой Евровидения-2017 станет Германия", — цитирует "Лайф" подробности разговора с Ингрид Дельтенре.

"Мы решили позвонить ей (Дельтенре), потому что это самая топовая новость последнего месяца. В течение дня будут еще материалы", — сказал Владимир Кузнецов.

Как сообщалось, в пятницу, 31 марта, организаторы Евровидения заявили, что ряд стран якобы готовы бойкотировать конкурс в Киеве в связи с запретом въезда в Украину представительнице РФ Юлии Самойловой. В среду, 22 марта, СБУ запретила въезд Самойловой на территорию Украины на три года. Поводом для запрета стало участие россиянки в концерте в Крыму без разрешения украинских властей.

Вице-премьер Вячеслав Кириленко ранее заявил, что решение Киева отказать во въезде в страну российской участнице Евровидения-2017 Юлии Самойловой не повлияет на намерения других участников выступить в конкурсе.

Украина получила право принимать Евровидение-2017 после победы певицы Джамалы с песней "1944" в Стокгольме в 2016 году. Оргкомитет решил провести конкурс в Киеве. Финал Евровидения запланирован на 13 мая, полуфиналы пройдут 9 и 11 мая. Согласно результатам жеребьевки, участница от России выступит во втором полуфинале.