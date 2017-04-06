Deutsche Welle: Нацгвардия Украины, Евровидение и безопасность

Тимур Громов, РИА Новости Украина

"После теракта в метро Санкт-Петербурга полиция Киева, Харькова и Днепра заявила о переходе на усиленный вариант несения службы. В частности, это усиление коснется метрополитенов этих трех городов. К патрулированию привлекут кинологов с собаками и бойцов Национальной гвардии Украины. Также правоохранители будут осуществлять усиленную проверку документов подозрительных лиц и вещей, оставленных без присмотра. Данные меры безопасности продлятся до 15 мая — до завершения песенного конкурса", — пишет Дмитрий Прокопчук в статье для Deutsche Welle.

"Как подчеркнули в пресс-службе Нацгвардии, количество военных будет зависеть от конкретной станции метрополитена. Они будут вооружены как обычными пистолетами, так и пистолетами с резиновыми пулями, а также спецсредствами. При этом функции нацгвардейцев будут заключаться сугубо в поддержке работы полицейских. Нацгвардия не сможет самостоятельно реагировать на сообщения о преступлениях", — говорится в публикации.

"Мы выполняем правоохранительные функции только в связке с полицией. Даже если нацгвардейцы кого-то задержат, то (задержанных — Ред.) передадут полиции. У нас нет функции осуществлять арест", — объяснил DW начальник пресс-службы Нацгвардии Вадим Голуб.

"Ничего нового" для метро

В Киевском метрополитене заявили, что в усиленном режиме работают уже два с половиной года. "Ритм работы у нас не меняется, поскольку мы понимаем, что у нас АТО продолжается уже третий год(…) мы понимаем уровень ответственности", — прокомментировали ситуацию в пресс-службе столичного метро.

Со своей стороны, в министерстве внутренних дел Украины также подтвердили, что ничего принципиально нового в привлечении Нацгвардии нет. "Повышается количество патрулей, которые будут следить за безопасностью и общественным порядком", — отметил в беседе с DW Артем Шевченко, директор департамента коммуникации МВД.

"Большинство терактов последних лет в европейских столицах были совершены исламистами. Эту версию полиция называет основной и при расследовании теракта в Санкт-Петербурге", — говорится в статье. В то же время в интервью DW Шевченко отказался называть конкретные угрозы, против которых направлены усилия украинских правоохранителей: "Мы вполне осознаем, что угроз много. А особенно в нашей стране…"

Пассажиры с гранатами

Учитывая военные действия на востоке Украины, одной из проблем последних лет для правоохранительных органов страны является распространение незарегистрированного оружия и боеприпасов среди населения, напомнил автор публикации. На брифинге 4 апреля начальник полиции Киева Андрей Крищенко сообщил, что с начала года столичная полиция изъяла у пассажиров метрополитена 81 детонатор, 54 тротиловые шашки, 645 патронов, 7 гранат, пистолет, а также другие пиротехнические средства. "Одной тротиловой шашки хватит, чтобы взорвать автомобиль", — отметил Крищенко.

Стоит отметить, что только за последние несколько лет Киевский метрополитен получил 150 сообщений о минировании. С начала 2017 года таких сообщений было два, одно из них поступило с территории Донбасса, напомнил автор статьи. Однако сам Артем Шевченко утверждает, что ему не известен ни один случай, когда бы информация о минировании подтвердилась.

"Как правило, это заранее ложное сообщение. Виновников периодически находят и привлекают к уголовной ответственности", — сказал Шевченко, напомнив, что такого рода шутки являются серьезным правонарушением и могут привести к лишению свободы сроком до нескольких лет.

Кроме общественного транспорта, украинские правоохранители готовятся обезопасить и пути прибытия гостей на песенный конкурс. В МВД количество зрителей, которые прибудут на Евровидение в Киев, оценивается в 20 тысяч человек. 70 процентов из них прибудут на Украину на самолетах.

В связи с этим 4 апреля в Международном аэропорту "Борисполь" представители Нацгвардии, полиции и пограничной службы провели командно-штабные учения. Первый заместитель министра внутренних дел Украины генерал-полковник Сергей Яровой во время учений заявил, что правоохранители "готовы к любым форс-мажорным ситуациям".

Уличные камеры

"После каждого теракта с новой силой вспыхивает дискуссия об усилении видеонаблюдения на улицах. Камеры наблюдения часто становятся главным средством определения личности злоумышленника, как это было в случае с Анисом Амри после теракта в Берлине", — пишет DW.

"Ранее мэр Киева Виталий Кличко обещал, что в Киеве установят восемь тысяч уличных камер — в том числе и из-за огромного количества незарегистрированного оружия, находящегося на руках у граждан. По состоянию на начало марта, четыре тысячи камер в столице уже установили", — отметил автор статьи.

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Впрочем, как отметил директор военных программ Центра Разумкова Николай Сунгуровский, установка уличных камер хоть и является важной антитеррористической мерой, однако вопрос не сводится только к их количеству: "Необходимо определить зоны обзора, чтобы они пересекались, чтобы не было "слепых зон". Кроме того, нужно иметь штат, который будет работать с данными этих камер".

Агентурные сети и международное сотрудничество

Однако уличные камеры и присутствие военных Нацгвардии на объектах инфраструктуры — это лишь часть большого комплекса мероприятий по предупреждению терроризма, отметил Николай Сунгуровский: "Необходимо брать во внимание целый "жизненный цикл" подготовки теракта". По его словам, ключевой является координация спецслужб и работа агентурных сетей, которые отслеживают, откуда террорист получил взрывчатку, когда и как он собирается попасть на место преступления.

Эксперт выразил уверенность в том, что Киеву удастся провести Евровидение-2017 на высоком уровне в значительной степени благодаря сотрудничеству украинских правоохранителей с европейскими коллегами. "По опыту проведения Евро-2012, Украина получила большую помощь от НАТО и Евросоюза силами полиции и в виде консультаций и непосредственного участия. Я думаю, этот опыт будет полностью использован", — отметил Сунгуровский.

В свою очередь, директор департамента коммуникации МВД Украины Артем Шевченко подчеркнул, что украинская сторона уже сотрудничает с коллегами из стран ЕС в процессе подготовки к Евровидению. "Происходит взаимодействие по традиционным каналам между правоохранительными органами, специальными службами и прокуратурами", — отметил Шевченко.