Участники российской вечеринки Евровидения отказываются ехать в РФ

КИЕВ, 4 апр – РИА Новости Украина. Организаторы российской pre-party конкурса Евровидение-2017, запланированной на 21 апреля, временно приостановили продажу билетов в связи с отказом глав делегаций ехать в Москву, сообщает пресс-служба "Вегас Сити Холл".

Ранее организаторы сообщили, что на официальной российской вечеринке перед Евровидением выступят конкурсанты из девяти стран, а также специальные гости. Предполагалось, что участница от России Юлия Самойлова исполнит конкурсную песню Flame is Burning и некоторые другие.

"Изначально свое согласие на участие в концерте дали 10 стран-участников "Евровидения-2017", но из-за сложившейся политической ситуации, иностранные гости взяли паузу. Третьего апреля главы делегаций начали уведомлять организаторов, что смогут приехать в Москву только в том случае, если Россия будет допущена до голосования (на конкурсе). На данный момент организаторы мероприятия вынуждены приостановить продажу билетов на концерт и официальную pre-party Eurovision-2017 в Москве", — говорится в сообщении пресс-службы.

Организаторы уточнили, что, согласно правилам, "каналы-вещатели в странах-участниках не могут поддержать приезд на вечеринку в страну, которая не принимает участие в самом конкурсе и не голосует". Российская вечеринка в заявленном варианте пройдет в том случае, если страну допустят до участия в конкурсной программе в Киеве.

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Как сообщалось, в пятницу, 31 марта, организаторы Евровидения заявили, что ряд стран якобы готовы бойкотировать конкурс в Киеве в связи с запретом въезда в Украину представительнице РФ Юлии Самойловой. В среду, 22 марта, СБУ запретила въезд Самойловой на территорию Украины на три года. Поводом для запрета стало участие россиянки в концерте в Крыму без разрешения украинских властей.

Вице-премьер Вячеслав Кириленко ранее заявил, что решение Киева отказать во въезде в страну российской участнице Евровидения-2017 Юлии Самойловой не повлияет на намерения других участников выступить в конкурсе.

Украина получила право принимать Евровидение-2017 после победы певицы Джамалы с песней "1944" в Стокгольме в 2016 году. Оргкомитет решил провести конкурс в Киеве. Финал Евровидения запланирован на 13 мая, полуфиналы пройдут 9 и 11 мая. Согласно результатам жеребьевки, участница от России выступит во втором полуфинале.